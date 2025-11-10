Esan denuncia la "vergonzosa" decisión de reconocer a Rosa Zarra como víctima policial y exige que se revoque

SAN SEBASTIÁN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de la Ertzaintza Esan ha denunciado la "vergonzosa e injustificable" decisión del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco de reconocer a Rosa Zarra como víctima de la acción policial "sin sentencia judicial que lo respalde, sin pruebas nuevas y en abierta contradicción con los hechos acreditados por la justicia y las autoridades del momento", y ha exigido la "revocación inmediata" de esta decisión.

Esan, en un comunicado, ha pedido también que retire la placa colocada el pasado sábado por el Ayuntamiento de San Sebastián en memoria de Zarra, víctima por acción policial en 1995. Esta falleció días después de ser alcanzada por una pelota de goma de la Ertzaintza en una movilización.

El sindicato policial ha considerado que esta decisión supone "una agresión institucional" a la Ertzaintza, así como "una manipulación política de la memoria reciente" y una "ofensa intolerable a los profesionales que han defendido Euskadi con honor, rigor y sacrificio".

En esa línea, ha recordado que el caso fue archivado por la Audiencia de Gipuzkoa y que el entonces consejero de Interior, Juan Mari Atutxa, "acreditó públicamente que no existió relación alguna entre la actuación policial y el fallecimiento de Rosa Zarra". A su juicio, "pretender ahora lo contrario, tres décadas después y desde un despacho político, es reescribir la historia con fines ideológicos".

Esan ha insistido en que el Gobierno Vasco, con este reconocimiento, "rompe su neutralidad institucional, traiciona a la Ertzaintza y devalúa gravemente el sistema de reconocimiento de víctimas, convirtiéndolo en un instrumento de propaganda que deslegitima la verdad judicial y erosiona la confianza ciudadana".

Finalmente, el sindicato ha exigido "responsabilidades públicas inmediatas", una rectificación pública y el fin de esta "manipulación institucional". "La Ertzaintza no aceptará ser utilizada ni señalada injustamente por intereses partidistas", ha concluido.