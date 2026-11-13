La escritora Ken Bugul, referente de la literatura africana contemporánea, visitará San Sebastián y Bilbao

La escritora Ken Bugul - LITERAKTUM/DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora senegalesa Ken Bugul, una de las referentes de la literatura africana contemporánea, visitará San Sebastián y Bilbao entre los próximos días 17 y 21, en el marco de una agenda de encuentros y actividades culturales.

Entre ellos, participará el próximo miércoles 18 en el festival literario Literaktum de la capital guipuzcoana, con un encuentro en torno a su obra 'El baobab que enloqueció'. La conversación tendrá lugar a las siete de la tarde en el Centro Cultural Ernest Lluch y estará moderada por Jatou Fall.

Nacida en Malem Hodar (Senegal) en 1947, Ken Bugul es el nombre literario de Mariètou Mbaye. Debutó en 1982 con 'Le Baobab Fou', una novela de carácter autobiográfico que marcó el inicio de una trayectoria literaria que cuenta ya con once novelas.

La obra que va a presentar aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la memoria, la experiencia de las mujeres y las relaciones entre África y Occidente. Entre sus reconocimientos destaca el Gran Premio Literario del África Negra, concedido a su obra 'Riwan ou le Chemin de Sable'.

En 'El baobab que enloqueció', la autora narra el recorrido de una joven senegalesa desde su infancia en un entorno rural hasta su estancia en Bélgica. A través de esta historia, aborda las consecuencias de la educación colonial, el encuentro entre culturas y la búsqueda de una identidad propia.

La novela reflexiona sobre el desarraigo, la soledad y la pérdida de las raíces, utilizando el baobab como símbolo de pertenencia y conexión con los orígenes.

El encuentro está organizado por Africa Imprescindible Gipuzkoa, y Donostia Kultura. La conversación se desarrollará en francés y contará con traducción simultánea en euskera y en castellano.