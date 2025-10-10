El espectáculo 'Señoras y Señoras' llegará a Irun, Zumarraga y Eibar en el marco del festival Crossover - DFG

Creado por las periodistas Mariola Cubells y María Guerra, combina humor, reflexión y perspectiva feminista

SAN SEBASTIÁN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa acercará a Irun, Zumarraga y Eibar, en el marco del festival Crossover, el espectáculo 'Señoras y Señoras', creado por las periodistas Mariola Cubells y María Guerra, que combina humor, reflexión y perspectiva feminista para retratar a una generación pionera de mujeres.

La iniciativa, que se llevará a cabo la próxima semana, es parte de la octava edición del festival 'Crossover. Cultura de Series', que organiza anualmente la Diputación junto con la agencia cultural Kultur Factory.

La diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha destacado que "Crossover nació para acercar la cultura audiovisual y de las series al público desde una mirada abierta, contemporánea y crítica". "'Señoras y Señoras' encaja perfectamente en ese espíritu, ya que se trata de un espectáculo que combina humor, reflexión y feminismo, y que reivindica a una generación de mujeres que cambió las reglas", ha afirmado.

Definido por sus autoras como un "show pop feminista y humorístico", 'Señoras y Señoras' pone el foco en las mujeres nacidas en la década de los sesenta: "una generación pionera que ha derribado muchos de los moldes que la sociedad diseñó para ellas".

Ideado, conducido e interpretado por Cubells y Guerra, el espectáculo parte del libro 'Mejor que nunca. Felices, imbatibles, pioneras' de la primera de ellas, y combina experiencias personales, reflexiones y anécdotas con apoyos audiovisuales e interacción directa con el público.

A través del humor y la cercanía, las protagonistas abordan temas como las maternidades y no maternidades, la soledad deseada, el papel de los medios de comunicación, la mirada masculina sobre el mundo o la redefinición de los conceptos de edad y libertad.

Mariola Cubells es periodista y escritora. Ha trabajado en medios como Levante, Canal 9 y TVE, y colabora habitualmente en Cadena SER y RNE. Es autora de varios libros sobre el mundo televisivo y de la obra 'Mis padres no lo saben', junto a Marce Rodríguez.

María Guerra también es periodista y ha sido redactora de cine en los servicios informativos y en el programa 'Lo que yo te diga' entre 1993 y 2006. Además, ha sido conductora de programas generalistas en la Cadena SER, como 'Gran Vía' y 'Hoy por Hoy Madrid'. Al mismo tiempo, desde 1993 ha ejercido como enviada especial de esta misma emisora en festivales nacionales e internacionales, como Cannes, Venecia y San Sebastián.

Actualmente, presenta en Movistar Plus, junto a Pepa Blanes, el programa de cine y series 'La Script, que ella misma fundó y dirigió en la Cadena SER entre 2011 y 2019. Es la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y miembro de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales).

FUNCIONES

Las funciones tendrán lugar en Irun el Centro Cultural Carlos Blanco Aguinaga el próximo jueves 16 a las 20.00 horas, en Zelai Arizti Aretoa de Zumarraga el viernes 17 y en el Teatro Coliseo Antzokia de Eibar el sábado 18. Las sesiones de Zumarraga y Eibar comenzarán a las 19.00 horas y se ofrecerán en castellano.

Las entradas para la primera sesión se pueden adquirir en la página web www.amaiakz.sacatuentrada.es. Esta programación itinerante se ha organizado en colaboración con los ayuntamientos de Eibar, Irun y Zumarraga, reforzando así la "vocación descentralizadora del festival y su compromiso con la difusión cultural en todo el territorio".