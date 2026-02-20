Esteban acusa a EH Bildu de "buscar una dirección política" y querer "politizar" Eudel

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha acusado este viernes a EH Bildu de "buscar una dirección política" y pretender "politizar" la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, tras su abstención este pasado jueves en la votación de las Cuentas para 2026, que supuso que la institución haya tenido que prorrogar sus presupuestos por primera vez en 40 años.

Esteban se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, al hecho de Eudel haya tenido que prorrogar sus presupuestos tras la abstención de EH Bildu, ya que el apoyo de PNV y PSE-EE no ha sido suficiente para alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos necesaria para que salieran adelante.

El líder jeltzale ha hecho una "mala valoración" de lo sucedido y ha lamentado que EH Bildu haya buscado "una excusa que no tiene relación con los presupuestos para que no salieran adelante", ya que, según ha dicho, "están en el no en la mayoría de las cosas, por no decir en todas".

UN PROCESO SIN INICIAR

En este sentido, y ante el argumento dado por EH Bildu para no apoyar las cuentas de que el proceso de selección del director general de Eudel "se tenía que hacer conforme a unas reglas de transparencia ya establecidas", Esteban se ha preguntado "¿cómo puede ser eso si están hablando de un proceso que aún no se ha iniciado?".

"Yo tengo clara una cosa, y es que ellos buscan una dirección política, y si es de su entorno mejor, y yo creo que lo que hay que impulsar, y creo que quiere impulsar la institución, es una dirección técnica, que debería ser neutra. Ellos quieren politizar Eudel, y a mi no me parece que sea lo mejor para el bien de la institución", ha asegurado.