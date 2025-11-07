Esteban cree que Otegi al acusar a la Ertzaintza de ser "de gatillo fácil" crea "animadversión" por razones políticas

Archivo - El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante una reunión, en el Parlamento vasco, a 22 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que el secretario general del PSE-EE, Arnaldo Otegi, al acusar a la Ertzaintza de ser "de gatillo fácil", pone en cuestión su profesionalidad y crea "animadversión" hacia el cuerpo policial "por razones políticas".

Esteban ha respondido, de esta forma, a las palabras de Otegi en las que aseguró que EH Bildu "no odia" a la Ertzaintza, pero quiere otro modelo policial, el nórdico, porque, tal como se ve en las series, "no sacan todo el rato la pistola".

En una entrevista en el programa En Jake de ETB, recogida por Europa Press, el líder jeltzale ha señalado que, si se va a basar en las series y en las películas, "mal vamos", y ha dicho que, para eso, que deje de verlas. Además, ha recordado que Arnaldo Otegi no ha definido el modelo policial que defiende, "porque dentro de ese mundo escandinavo hay ejemplos muy variados".

"Pero más allá de esto, yo creo que lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a la realidad. ¿Y cuál es la realidad?, que la normativa de la Policía vasca a la hora de desenfundar un arma, que Otegi venía a reflejar como si fuera algo habitual, es muy estricta", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que, si se hace un repaso de cuántas veces ha desenfundado un arma la Ertzaintza en el último año, "igual nos encontramos con que no hay ningún caso y, si lo hay, será alguno esporádico y muy justificado".

"Por tanto, ¿de qué estamos hablando?. Me parece que se quiere poner, por razones políticas, en cuestión la profesionalidad de la Ertzaintza", y está diciendo a sus agentes "que son de gatillo fácil", por mucho que el líder de EH asegure que no tiene nada en contra de los hombres y mujeres de la Policía vasca, sino de sus responsables políticos.

A su juicio, esto "genera animadversión" hacia el cuerpo policial, y entiende que es "por razones políticas". "Más allá de todo eso, el Lehendakari creó hace ya meses un foro de discusión sobre la seguridad. Si tiene algo que decir, lo que tienen que hacer los representantes de Bildu es ir allí y participar", ha añadido, en alusión a Basque Segurtasun Foroa.

Preguntado por si hay que replantearse algunos comportamientos de la Ertzaintza y si hay cierto 'oscurantismo' sobre sus actuaciones, el presidente del EBB ha considerado que, "así como ha habido polémica en cuanto a actuaciones, por ejemplo, con otros cuerpos policiales, como los Mossos de d'Esquadra", de los que se recuerdan unos cuantos casos, cree que, "comparativamente, la Ertzaintza no tiene nada que ver".