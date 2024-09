Esteban cree que "la realidad nos llevará" a que el Gobierno reconozca la propuesta de autogobierno de Pradales

BILBAO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que "la realidad nos llevará" a que el Gobierno central reconozca la propuesta de autogobierno realizada por el lehendakari, Imanol Pradales, aunque ha admitido que "no va a pasar mañana por la mañana".

Esteban se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la propuesta realizada esta semana por Pradales para consensuar con el Ejecutivo central "un nuevo pacto asentado en el modelo del Concierto Económico que permita crecer en autogobierno, convivencia y bienestar".

El portavoz jeltzale en la Cámara Baja ha recordado que Euskadi "no es una comunidad autónoma normal", sino que es "especial por su foralidad y su sentimiento de nacionalidad", y que, por lo tanto, el Gobierno "no nos puede meter en el mismo saco" que al resto de comunidades.

En este sentido, ha destacado que "la bilateralidad" entre ambos gobiernos "es necesaria para las relaciones", y que ello, junto al reconocimiento de la nacionalidad, "nos lleva a una vía parecida al Concierto Económico, fundamentada sobre todo en la búsqueda de acuerdos para avanzar".

"Ahora, todo esto no va a pasar mañana por la mañana, no será de repente, ya lo sé, pero creo que la realidad nos llevará a ello. Quizás no sea ni siquiera en esta legislatura, pero debemos intentarlo, y subrayar una y otra vez que por ahí se puede lograr una solución política duradera", ha explicado.

En todo caso, Aitor Esteban ha señalado que "primero debemos empezar aquí", en referencia a la ronda de contactos entre los partidos políticos vascos que iniciará en breves fechas el PNV para tratar la cuestión del autogobierno. "Veamos qué resultados da este primer acercamiento que vamos a realizar en Euskadi, y luego llegará el momento de hacer cosas en Madrid", ha añadido.