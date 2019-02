PNV cree que el juicio del 'procés' dilucida a ojos de la UE si la Justicia española "es neutral o no"

Actualizado 12/02/2019 10:19:24 CET

Dice que no va a haber PGE, "salvo milagro", y espera que las generales no sean en mayo y Sánchez hable con PNV sobre las elecciones

BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que, en el juicio de los dirigentes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo por el 'procés', se dilucida ante "los ojos" de toda la UE, si la Justicia española "es neutral o no", y ha considerado que se perciben "ganas de venganza y de escarmiento".

Antes del comienzo del juicio al 'procés' que ha arrancado este martes en el Tribunal Supremo, el dirigente jeltzale ha considerado que no va a haber Presupuestos Generales del Estado, "salvo milagro", y espera que las generales no sean en mayo y que Pedro Sánchez hable con PNV sobre las elecciones, "como se comprometió".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha considerado que "hay muchas cosas en juego, primero la coincidencia de fechas con el debate presupuestario es muy desafortunada, ciertamente los sentimientos están a flor de piel, pero se dilucida ante los ojos de toda Europa si verdaderamente la Justicia española es neutral o no".

"Yo creo que van a intentar cuidarlo, pero ciertamente, lo vemos aquí en las calles de alrededor hoy y dentro de la sala hay una sensación y unas ciertas ganas de venganza y de dar un escarmiento. Ese equilibrio vamos a ver cómo acaba", ha añadido.

En esta línea, ha considerado que "no tiene sentido este juicio, mucho menos el más de un año de prisión provisional en el que han tenido a estas personas. Y, desde luego, a cualquier observador externo inteligente le queda muy claro que no hubo violencia y, por lo tanto, no puede rebelión en ningún caso", ha apuntado.

PRESUPUESTOS

El dirigente jeltzale cree que "no va a haber Presupuestos, salvo milagro de última hora". "Y, a partir de ahí, parece lo lógico porque, además, es lo que se ha ido diciendo durante estos años por Moncloa, habría elecciones este año. ¿Cuándo? Ni idea", ha apuntado.

En todo caso, ha dicho que él no quiere que se celebren en mayo, pero no sabe si será así. "Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno, que me imagino que lo hará, si se da el caso de que no hay Presupuestos, es llamar a Sabin Etxea y hablar con el PNV, que es a lo que se comprometió", ha apuntado.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha explicado que el PNV votará en contra de las enmiendas a la totalidad. "Por eso, nosotros no hemos presentado", ha concluido.