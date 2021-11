Esteban (PNV) cree que el Gobierno agotará la legislatura pero no sabe si PSOE y Unidas Podemos "lo harán juntos"

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que cree que el Gobierno de Pedro Sánchez agotará la legislatura, aunque no está seguro de si PSOE y Unidas Podemos "lo harán juntos", porque considera que las tensiones entre ambas formaciones "irán creciendo" a medida que se acerquen las próximas elecciones generales.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que está siendo "una legislatura muy complicada", ya que hay "intereses muy diferentes" y "mucha tensión" en el Congreso, aunque ha reiterado que cree que se agotará la legislatura.

"Ahora, no sé si los dos partidos lo harán juntos en el Gobierno. No estoy tan seguro. Puede que uno u otro dé el paso, porque las tensiones irán creciendo, sobre todo en cuanto a la imagen, porque se acercarán las elecciones y se irán alejando las posiciones para que cada uno marque su perfil. Por lo tanto, no será sencillo, pero pienso que se agotará la legislatura, con un gobierno monocolor o con los dos partidos", ha indicado.

Asimismo, el dirigente jeltzale ha señalado que ve al PP "bastante perdido", que en el Congreso "se ve que tienen problemas internos" y que "aún no han superado el cambio de liderazgo".

(Habrá ampliación)