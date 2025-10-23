Esteban (PNV) a EH Bildu: "Combatir el fascismo con los mismos métodos del fascismo acerca mucho a unos y otros"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, interviene durante la celebración del 'Alderdi Eguna', a 28 de septiembre de 2025, en Foronda, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

Afirma que fue "su gente" la que dio "realce" al acto de la Falange en Vitoria el 12 de octubre, "que hubiera pasado sin pena ni gloria"

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha dirigido este jueves a EH Bildu para afirmar que "combatir el fascismo con los mismos métodos del fascismo, acerca mucho a unos y otros", y ha asegurado que fue "su gente" la que dio "realce" al acto de la Falange celebrado en Vitoria-Gasteiz el pasado 12 de octubre y que, de otro modo, "hubiera pasado sin pena ni gloria".

Esteban se ha referido, de esta forma, a los incidentes que se produjeron en la capital alavesa después de que los participantes en una concentración de organizaciones juveniles como GKS, pero también Ernai (juventudes de Sortu, formación integrada en EH Bildu), se dirigieran hacia los manifestantes de la Falange para enfrentarse a ellos, lo que derivó en importantes altercados.

EH Bildu reprochó posteriormente al Gobierno Vasco lo ocurrido por no haber prohibido el acto de la formación de extrema derecha y acusó a la Ertzaintza de ponerse del lado de "los fascistas" y protegerles. Por su parte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria aseguró que el objetivo de estas organizaciones cercanas a la izquierda abertzale no era la Falange sino la Ertzaintza.

Aitor Esteban, en una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido al rifirrafe que se produjo este pasado miércoles en el Congreso en torno a 'las movilizaciones y símbolos fascistas', una cuestión que llevó EH Bildu a debate.

"Veo, para empezar, que hay algunos que no quieren señalar cuál es el problema y es que han estado alimentando, dando por buena la utilización de la violencia para contrarrestar lo que a ellos no les gustaba o para dar carta de naturaleza a que se puedan utilizar métodos violentos y, claro, ahora tampoco quieren señalar a gentes que están muy próximos a ellos, y Bildu se siente incómodo en esa situación", ha indicado.

Por ello, cree que es "muchísimo más fácil" para la formación soberanista "señalar a la Ertzaintza o al Gobierno Vasco, que no tienen nada que ver con el asunto". "Quien ha elevado esto y dio realce a Falange, que hubiera pasado sin pena ni gloria, como algunos otros episodios que ya hemos visto, ha sido su gente", ha indicado.

Según ha destacado, en la contraconcentración al acto de la Falange, que se celebró el Vitoria-Gasteiz, "había una amalgama de todo, antisistema, pero no solo había GKS, había gente de Ernai (las juventudes de Sortu), etcétera".

"Fueron deliberadamente a lo que fueron, y ahí tenemos un problema, porque mientras no se señale, parece que todo vale para combatir a algo que, sinceramente, a mí tampoco me gusta nada. A mí que la Falange esté legalizada no me parece que tampoco sea algo muy normal, pero hay que ver la historia que tenemos, cómo evoluciona desde la transición y hay una legalidad que yo creo que hay que respetar", ha subrayado.

Aitor Esteban ha recordado que, "por lo tanto, aquí las manifestaciones no se autorizan, se solicitan", y solo se pueden prohibir si se tienen "unos datos muy objetivos de que, efectivamente, se van a producir unos disturbios". "Porque, si no, pueden acudir perfectamente a los tribunales", ha señalado.

A su juicio, "el problema es que algunos no quieren mirar a su pasado y tampoco quieren señalar a gente que está próxima a ellos". "Pero combatir, como dicen ellos, el fascismo, con los mismos métodos del fascismo, a mí me parece que acerca mucho a unos y a otros", ha considerado.

ERTZAINTZA

Esteban ha dicho que "el cuestionamiento por parte de Bildu de la Ertzaintza, que es una institución fundamental de este país, es absolutamente claro". "Ponen en cuestión su calidad democrática, ponen en cuestión su preparación, no tienen ningún inconveniente en enfrentarse a ella, incluso lo justifican", ha apuntado.

También ha recordado que la formación soberanista no quiere participar en el Foro vasco de Seguridad, impulsado por el Gobierno Vasco. "Es un cuestionamiento de la institución, porque a ellos se les hace muy cuesta arriba una institución que han estado vilipendiando desde el primer día, que se enfrentó a ETA y que, por lo tanto, también a lo que ellos estaban defendiendo y a las actitudes que estaban apoyando en favor de la violencia", ha manifestado.

Por ello, cree que ahora "le resulta muy difícil explicar a toda su gente que hay que cambiar el chip", y pretende cuestionar que la Ertzaintza sea "una Policía democrática". "Pues sí lo es absolutamente. Es la Policía de este país y, desde luego, nosotros le vamos a dar todo el apoyo. ¿Pero que Bildu la está cuestionando?, sin duda. ¿Que es un flaco servicio a este país?, también", ha concluido.