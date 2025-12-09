Esteban ve "una ridiculez" que EH Bildu diga que "no sabe nada" de Ernai y advierte de que "la gente no es tonta"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban (d), y el lehendakari, Imanol Pradales (i). - David de Haro - Europa Press

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ve "una ridiculez" que EH Bildu sostenga que "no sabe nada" de Ernai, organización juvenil de Sortu, y que "son independientes". "Es como si yo digo que no tiene nada que ver EGI (las juventudes jeltzales) con el PNV", ha señalado, para advertir que "la gente no es tonta".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban se ha pronunciado de este modo en relación a las palabras del líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, este pasado lunes en las que aseguraba --tras diversas acciones de la organización juvenil de la izquierda abertzale durante la pasada semana-- que "por los actos de Ernai responde Ernai" y precisaba que no es "parte de EH Bildu" y, por ello, su formación no tiene "ningún tipo de responsabilidad en aquellas cuestiones que involucran" a esta organización.

Al presidente del PNV le "hacen gracia" este tipo de declaraciones. "Es como si yo digo ahora que lo haga EGI, responde EGI, pero no tiene nada que ver EGI con el PNV, ¡pero por favor!. Si lo dijera yo, me caía la del pulpo y resulta que lo dicen Otxandiano, Otegi o cualquiera de ellos, y no pasa nada", ha apuntado.

En todo caso, ha avisado que "la gente no es tonta". "¿Pero qué ridiculez es esa? ¿Cómo que Otxandiano no sabe nada de Ernai, que son independientes, autónomos y cada uno?. A ver, que se presenten a las elecciones Ernai por su cuenta", ha apelado.