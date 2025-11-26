El estreno de 'Shakespeare & Compañía' cierra la programación de noviembre del Teatro Barakaldo

Archivo - Teatro de Barakaldo - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Barakaldo cerrará este sábado, 29 de noviembre, su programación de noviembre con el estreno absoluto de 'Shakespeare & Compañía', el último espectáculo de Teatro Defondo, interpretado por Gustavo Galindo, Esperanza García Maroto, Ángela Garman, Vicenç Miralles, Pedro Santos y Rocío Vidal.

La obra tiene lugar en el restaurante donde una compañía de teatro celebra su segunda función de 'Otelo', de William Shakespeare. "Lo que en un primer momento es una simple conversación, degenerará en enfrentamientos y rencillas que vienen de muy lejos. Un acontecimiento inesperado pondrá al grupo en una situación extrema que les hará saltar, como en las obras del dramaturgo inglés, de lo cómico a lo trágico", han avanzado desde el teatro vizcaíno.

El texto, han destacado, "indaga en las relaciones humanas y los roles que representamos dentro y fuera del escenario" a partir de la pregunta "¿es posible que un grupo de actores y actrices repitan los mismos errores en su vida que los de los personajes que interpretan en escena?".

Para ello, la obra presenta "un mosaico de personajes cuyas voces y conflictos dialogan directamente con los de Shakespeare", entre ellos, "el actor famoso de la tele en horas bajas, la joven debutante, el eterno secundario".

Vanessa Martínez es la responsable de la dirección y autora también, junto a Gustavo Galindo y Pedro Santos, de la obra. El reparto está formado por Gustavo Galindo, Esperanza García Maroto, Ángela Garman, Vicenç Miralles, Pedro Santos y Rocío Vidal.