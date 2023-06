Un estudio de CIC bioGUNE desvela el mecanismo de acción de Siglec-15, un modulador inmune para el tratamiento de cáncer

BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de investigación de CIC bioGUNE ha revelado la estructura y el mecanismo de acción de Siglec-15, un modulador inmune con "un gran potencial" en inmunoterapia contra el cáncer, según ha informado el centro investigador en un comunicado.

El artículo científico titulado "Structural insights into Siglec-15 reveal glycosylation dependency for its interaction with T cells through integrin CD11b" ha sido publicado en la revista "Nature Communications" y abre la puerta al desarrollo de candidatos a "fármacos eficaces" que puedan aprovechar el potencial terapéutico de Siglec-15

Según ha destacado CIC bioGUNE, Siglec-15 ha ganado un "interés significativo" como un objetivo terapéutico potencial debido a su perfil de expresión distinto y su potencial en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, ha añadido que la "comprensión limitada" de su estructura y cómo interactúa con otras moléculas había obstaculizado, hasta el momento, el desarrollo de fármacos.

En este estudio, el equipo de investigación de CIC bioGUNE, en colaboración con científicos de la Nova School of Science and Technology de Lisboa y del Departamento de Química la Universidad de la Rioja ha dilucidado la estructura de Siglec-15 y su epítopo de unión a un anticuerpo bloqueante anti-Siglec-15, utilizando cristalografía de Rayos X.

Los responsables del estudio han mostrado su satisfacción por las implicaciones de estos hallazgos y consideran que estos conocimientos contribuirán significativamente al desarrollo de nuevas inmunoterapias para el tratamiento del cáncer.