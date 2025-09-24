Etiopía Utopía organiza este sábado en San Sebastián el evento Pintxo Solidario

Archivo - Varias casas en Lalibela, Amhara (Etiopía) - SERGI REBOREDO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Etiopía Utopía organiza este sábado en la plaza San Juan de San Sebastián el evento Pintxo Solidario. Algo más de 20.000 personas se han beneficiado en las actividades solidarias que impulsa la Fundación Etiopía Utopía desde hace 16 años en este país de África.

En un comunicado, Etiopía Utopía ha indicado que la cita del sábado se desarrollará en la plaza San Juan, junto a la Bretxa, a partir de las 11.30 horas.

En esta ocasión, la Fundación invita a la población a "apoyar y sostener la defensa del derecho a la salud, la alimentación y la autonomía nutricional como ejes de una campaña integral dirigida a menores de cinco años y a sus madres, en situación de vulnerabilidad".

Apoyar este y otros proyectos en Etiopía, es el objetivo de la jornada Pintxo Solidario. Para ello la Fundación contará con el cocinero Iker Zabaleta que ha elaborado el pintxo solidario con pan tostado, bonito con cebolleta picada, huevo duro, mahonesa, pimiento verde y guindilla.

Quienes no puedan asistir el sábado también podrán colaborar y hacer sus donaciones a través de nuestra página web 'etiopiautopia.org'.