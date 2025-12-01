ETS acomete la arquitectura interior de la futura estación de Centro del Topo, en el centro de San Sebastián

Visita a la futura estación de Centro del Topo - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), acometerá las tareas de arquitectura interior en la futura estación de Centro-La Concha de la variante soterrada del Topo, en el corazón de San Sebastián, una obra ejecutada y financiada en su totalidad por el Gobierno Vasco.

Con los trabajos de revestimiento de hormigón de la caverna recientemente concluidos, se ha dado paso a la construcción de una parte de los andenes y de la losa de vía, por la que circularán los trenes a partir del segundo semestre del próximo año.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, acompañada del alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, y del director general de ETS, Antonio López, han visitado este lunes las obras.

Entre los trabajos realizados, se han realizado conducciones para el agua filtrada, las ventilaciones bajo andén, o el revestimiento de las placas de acero vitrificado definitivas. La delegación también ha podido observar la colocación de los apoyos necesarios para el inminente montaje de vía en el túnel de línea entre las estaciones de Centro y Easo -las del tramo I entre Lugaritz y Miraconcha están ya colocadas, salvo la última parte de conexión con la estación de Centro-.

El inicio de la ejecución de las mezzaninas o vestíbulos está previsto para principios de año. Los dos cañones de acceso de la estación de Centro La Concha se encuentran en una situación muy avanzada. ETS concluirá el revestimiento de acero vitrificado definitivo e iniciará el montaje de las escaleras mecánicas en Xabier Zubiri para principios de año.

El cañón de acceso de la calle Loiola, por su parte, ya cuenta con las escaleras mecánicas colocadas y el revestimiento de acero vitrificado al 66% de su ejecución.

"PROFUNDA TRANSFORMACIÓN"

Susana García Chueca ha destacado que la estación "ha vivido una profunda transformación en los últimos meses, con un avance muy sustancial que permite imaginar a los trenes llegando a ella con personas viajeras".

"La obra está en una fase en la que se pueden observar a la vez diferentes tareas de forma simultánea, que permiten entender muy bien la complejidad de una infraestructura de estas características", ha añadido.

Respecto al tramo uno, Lugaritz-Miraconcha, la obra civil está concluida y parte de las instalaciones, como ascensores y escaleras mecánicas, ya están montadas. La vía también está colocada, por lo que en la actualidad se acometen los sistemas de iluminación y protección anti incendios en todo el túnel y la estación de Bentaberri.

Los trabajos de superestructura en la actualidad también incluyen el montaje de los soportes de la catenaria, la preparación de los cuartos técnicos y el tabicado del interior de la subestación eléctrica de Bentaberri. De este modo, restarían únicamente los trabajos de señalización y comunicaciones, así como las ventilaciones de emergencia, que quedarían para una fase posterior.

En este contexto, en los últimos meses, ETS también ha realizado avances en superficie, con diversas urbanizaciones en las calles Easo, San Bartolomé y en la plaza Xabier Zubiri, mitigando así las afecciones que las obras de la variante soterrada del Topo, de 4,2 kilómetros de longitud, han tenido en diversos puntos de San Sebastián.