Etxanobe destaca la importancia de "diversificar fuentes de financiación" para las empresas

Encuentro de Enkarterri Group - ENKARTERRI GROUP

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha destacado este viernes, durante un encuentro con empresarios y organizaciones de la comarca de Enkarterri, la importancia de "diversificar las fuentes de financiación" de las empresas, que "ya no dependen únicamente del crédito bancario".

Según ha informado Enkarterri Group, Etxanobe ha clausurado una nueva edición de los Desayunos Enkarterri, foro impulsado por esta asociación que agrupa a 120 empresas y organizaciones de Encartaciones. El encuentro ha analizado, en esta ocasión, las nuevas vías de financiación para impulsar el crecimiento y el arraigo empresarial.

El presidente de Enkarterri Group, Álex López Aller, ha abierto la jornada subrayando la importancia de abordar el debate sobre la financiación empresarial en un contexto económico "cada vez más exigente y competitivo".

Así, ha señalado que las empresas necesitan nuevos instrumentos financieros que les permitan crecer, innovar, afrontar proyectos y consolidar su presencia en el territorio. Por ello, considera "fundamental" facilitar el acceso a estos recursos para que las empresas de Enkarterri "sigan generando actividad económica, empleo y oportunidades".

La jornada ha contado con la intervención del CEO de Mirai Investments, Marco Pineda Gómez, que ha detallado los mecanismos surgidos en los últimos años en Euskadi, tanto desde el ámbito público como del privado, y cómo permiten a las empresas "afrontar nuevas etapas de crecimiento, dar respuesta a los procesos de sucesión, reforzar su posicionamiento en los mercados y conseguir que permanezcan en el entorno, favoreciendo el arraigo".

Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, el director general de la entidad de inversión directa Orza, Aitor Arrizabalaga, el CEO de Revenant Industrial & Ports Machinery, Álex López Aller, y el director de inversiones de Stellum Growth, Pedro Gortázar.

Durante el debate, se han analizado las oportunidades y los desafíos que presentan los distintos instrumentos financieros para las empresas, especialmente para aquellas que buscan impulsar proyectos de crecimiento o afrontar procesos de inversión.

En este sentido, según han explicado los organizadores de la jornada, se ha puesto de relieve la importancia de avanzar hacia modelos de financiación más diversificados que permitan complementar las vías tradicionales y facilitar el acceso al capital necesario para desarrollar nuevos proyectos empresariales.

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

El encuentro ha sido clausurado por la diputada general de Bizkaia, que ha valorado el avance experimentado en el territorio en materia de financiación empresarial y la importancia de seguir ampliando las oportunidades de acceso al capital.

"Hoy ha quedado patente la importancia de diversificar las fuentes de financiación. Las empresas ya no dependen únicamente del crédito bancario: hablamos de capital riesgo, coinversión público-privada, crowdlending o nuevos instrumentos que permiten acompañar a las empresas en diferentes fases de su crecimiento", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado que una de las "fortalezas" de Bizkaia es haber construido "un ecosistema financiero amplio" para apoyar al tejido empresarial, una capacidad que, según ha subrayado, "no todos los territorios tienen".