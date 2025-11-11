Etxanobe no ve "el suficiente reproche" por parte de EH Bildu ante "actitudes que deberían ser del pasado"

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que le preocupan "algunas actitudes que banalizan la violencia" y frente a las que "todos los partidos deberían estar de acuerdo". En este sentido, ha lamentado que no ve "el suficiente reproche" por parte de EH Bildu, que "se pone de perfil" ante "actitudes que deberían ser del pasado".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, ha mostrado su preocupación por el hecho de que se estén produciendo "algunas actitudes que banalizan la delincuencia o que no se deberían dar por buenas".

En este sentido, ha aludido a la aparición de pintadas la semana pasada en Gautegiz Arteaga contra el alcalde de este municipio vizcaíno y a los incidentes registrados en Vitoria el pasado 12 de octubre.

"Son actitudes que hoy en día no deberían de darse", ha manifestado Elixabete Etxanobe, que ha considerado que "todos los partidos políticos deberíamos de estar de acuerdo" en este tipo de cuestiones.

En este sentido, ha dicho no ver "el suficiente reproche" por parte de EH Bildu ante "este tipo de actitudes que deberían ser desde luego del pasado y nunca deberían haber pasado ni siquiera en tiempos pretéritos".

Para la diputada general, "desde luego la actitud que está manteniendo de tibieza, de ponerse de perfil en algunas cuestiones, no es aceptable".