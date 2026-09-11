Etxebarria pide, tras las críticas del PNV su "falta de liderazgo", que el lehendakari "ponga orden en su partido"

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VITORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha demandado que el lehendakari, Imanol Pradales, "ponga orden en su partido", ya que "se ha pegado un tiro en el pie" con las declaraciones que el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, dijo sobre "la falta de liderazgo" de la regidora de la capital alavesa.

En rueda de prensa y cuestionada sobre las criticas que le lanzó Díez Antxustegi, Etxebarria ha respondido que "la próxima vez" que se encuentre con el lehendakari le va a preguntar "a ver si ha puesto orden ya en su partido", porque, a su juicio, el PNV, con estas declaraciones contra ella, "se ha pegado un tiro en el pie".

"El portavoz del PNV tiene bastantes cosas de las que preocuparse en Euskadi como para estar criticando a este Gobierno municipal, en el que, por cierto, también está participando el propio PNV, por lo que, para mí, es una incoherencia de libro", ha manifestado.

TRES CANDIDATOS DIFERENTES

La alcaldesa ha demandado que sea el propio PNV el "que se haga mirar el tema del liderazgo, porque es el menos indicado para hablar". En este sentido, ha señalado que el grupo municipal "no tiene un portavoz directo y claro" en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

"Ha presentado tres candidatos diferentes en 2019, 2023 y todavía no sabemos quien va a ser en 2027, así que eso sí que es un problemas de liderazgo", ha recriminado.

Etxebarria ha comentado que "más allá de la bronca que quieran generar, como alcaldesa" está centrada en mejorar todo aquello que sea necesario para afrontar y mejorar la situación de la ciudad y el bienestar de la ciudadanía vitoriana, que es para lo que me han elegido".