Etxebarria pone en valor la orientación laboral para "crear oportunidades reales" en la apertura de 'MerkaLan'

La feria reúne a 150 empresas. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha puesto en valor la orientación laboral, la formación y la colaboración público-privada en la inauguración de la sexta edición de 'MerkaLan', la feria de empleo impulsada por Lanbide que este año se celebra en el Palacio Europa, ya que "ayuda a crear oportunidades reales y reforzar nuestro tejido económico".

La regidora ha participado en el acto de apertura junto al vicelehendakari y consejero de Economía Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y el director de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava, Felipe García.

Durante su apertura, la regidora ha destacado que este punto de encuentro pone en contacto a 150 empresas, entidades sociales y centros de formación con demandantes de empleo y ha explicado que la prioridad para las instituciones y agentes económicos es "impulsar el empleo de calidad y estable", y adaptarse a un mercado laboral en continua transformación.

En este sentido, Etxebarria ha afirmado que los 'stands', charlas y talleres que ofrece 'MerkaLan' son "un escaparate que facilita que la ciudadanía pueda acceder a puestos de trabajo dignos y acordes a su formación". La feria, que también tiene un formato virtual, durará hasta este jueves.