Etxepare dota con hasta 12.500 euros las giras de grupos musicales vascos en destinos a más de 5.000 km de distancia

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco Etxepare concede subvenciones de hasta 12.500 euros a las giras de grupos musicales vascos en destinos a más de 5.000 kilómetros de distancia o las de más de 15 conciertos en el tramo comprendido entre la España peninsular y Francia continental.

Estas ayudas, que pueden ser solicitadas hasta el próximo 30 de septiembre, tienen como tope los 6.500 euros para destinos de hasta 5.000 kilómetros o para giras de más de 15 conciertos en la España peninsular y Francia continental. Para las giras de hasta 15 conciertos que se celebran en la España peninsular y en la Francia continental, la dotación máxima es de 3.500 euros.

Según recogen las bases de la convocatoria, se entenderá por gira musical la celebración de al menos cuatro conciertos en tres ciudades diferentes fuera del ámbito geográfico del euskera en el año 2024.

Excepcionalmente, en los conciertos exclusivamente en euskera, se subvencionará una sola actuación, siempre que se actúe en un festival internacional de música o en una sala de una capital internacional con un aforo igual o superior a 300 personas.

No se concederán subvenciones para actuaciones y verbenas incluidas en programas de fiestas, que estén realizadas en la calle sin contrato y situaciones similares o por las que no se recibe una contraprestación en forma de caché o taquilla, y tampoco a actuaciones a realizar en espacios carentes de información on line actualizada. Quedan excluidos las solicitudes de ayudas para grupos de 12 o más personas.