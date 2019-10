Eudel dice que no se puede prohibir la exposición "legal" de Bienzobas, pero sí recordar que "ha sido un terrorista"

Publicado 08/10/2019 11:05:50 CET

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vitoria y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ha afirmado este martes que la exposición del preso de ETA Jon Bienzobas en la localidad vizcaína de Galdakao es "legal" y que, por tanto, "no se puede prohibir", aunque ha matizado que sí se debería recordar, por respeto a las víctimas, que el autor "ha sido un terrorista, ha vulnerado derechos humanos y ha matado".

Urtaran se ha pronunciado, de este modo, en una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, en relación a las críticas que ha recibido la exposición en la casa de cultura de Galdakao de una muestra con obras del preso de ETA Jon Bienzobas, que fue inaugurada este pasado lunes.

Así, el primer edil de Vitoria y nuevo presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) ha recordado que a los ayuntamientos llegan muchas peticiones y propuestas y que, en este caso, ha sido una asociación "totalmente legal" de la localidad la que ha solicitado un espacio público para organizar una exposición, que, según ha dicho, "no va contra nadie, no vulnera derechos humanos y es totalmente legal, y no lo digo yo, sino un juez".

Por lo tanto, ha asegurado que "el ayuntamiento de Vitoria, de Galdakao o de cualquier otro lugar debe admitir que tienen todo el derecho a organizar eso, y no podemos echar la culpa o poner el foco en el ayuntamiento y en el gobierno".

Aún así, Urtaran ha matizado que, como alcalde, solicitaría que "se abordara el contexto y se citara la historia del autor" en el caso de la exposición de Bienzobas, "sobre todo para tener en consideración a las víctimas y por respeto hacia ellas".

"Así pues, si es legal, si la asociación que lo solicita es legal, si no vulnera ningún derecho y esa exposición en concreto no va contra ningún derecho humano, no puede prohibirla, pero sí exigir, en nombre de la humanidad, que muestre respeto hacia las víctimas y abordar su contexto diciendo quién es el autor. Hay que tener en cuenta que el autor ha sido un terrorista, ha vulnerado derechos humanos y ha matado, y todo eso hay que conocerlo, por las víctimas y por el respeto hacia ellas", ha destacado.