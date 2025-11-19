Eudel ofrece a ayuntamientos 33 medidas para combatir la violencia sexista contra las mujeres electas en política local

Nati López de Munain, Esther Apraiz, Xabier Lertxundi e Isabel Cadaval presentan las medidas de Eudel para combatir la violencia sexista contra las mujeres. - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, ofrece a los ayuntamientos 33 medidas para combatir la violencia sexista contra las mujeres electas en política local, 1.170 concejales y 89 alcaldesas en la actualidad, tras los resultados de un sondeo interno realizado en 2021 por la red de alcaldesas y concejalas-Basqueskola a 150 electas que rebela que el 60% ha vivido o visto en sus compañeras algún tipo de violencia sexista, física y verbal, psicológica o simbólica, durante el ejercicio del cargo.

La presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, ha presentado este miércoles una batería de medidas para que los ayuntamientos vascos promuevan acciones para combatir la violencia sexista contra las mujeres electas en la política local.

En la presentación de esta iniciativa "pionera en el Estado", Apraiz ha estado acompañada de la alcaldesa de Elburgo, Nati López de Munain, el alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, ambos miembros de la Comisión Ejecutiva, y la concejala de Basauri Isabel Cadaval, miembro de la comisión de Igualdad.

La presidenta de Eudel ha hecho un llamamiento a todos los ayuntamientos de Euskadi a asumir "un compromiso institucional, y también individual como cargos electos, para combatir la violencia y el sexismo contra las mujeres en la política municipal".

Un compromiso, ha precisado, que debe traducirse en la adopción de medidas concretas. En ese sentido, ha explicado que la propuesta de Eudel consiste en "un plan flexible con 33 medidas para que cada ayuntamiento elija y las adapte luego a sus necesidades".

Como primer paso, ha indicado, proponen un acuerdo plenario que formalice ese compromiso en cada institución local. Así, ha explicado que Eudel promoverá y hará seguimiento de esos acuerdos que se aprueben en cada uno de los ayuntamientos.

Para ello, ha dicho, se va a crear una plataforma web donde se registrarán las adhesiones municipales y dede el área de Igualdad de Eudel facilitarán formación y apoyo a los ayuntamientos y, en especial a los más pequeños, para que puedan elaborar sus propios planes más adecuados a sus necesidades". Apraiz ha recomentado que esto se haga "poco a poco, eligiendo dos o tres medidas e ir implantándolas poco a poco".

Tras asegurar que son consciente de que es "un tema complejo y novedoso, de largo recorrido", Apraiz ha asegurado que Eudel "va a estar para acompañar y ayudar a que las medidas vayan calando en nuestros ayuntamientos".

Según ha destacado, "las protagonistas de estas medidas somos las mujeres electas, las 89 alcaldesas y 1.170 concejalas que representamos el 48% de los cargos electos en Euskadi". No obstante, ha dicho que buscan "el compromiso de todo el ayuntamiento, del gobierno y de la oposición, y sobre todo necesitamos la complicidad de nuestros compañeros electos".

Para Eudel, ha remarcado, es "fundamental garantizar a las mujeres el derecho a la participación activa en condiciones de igualdad, porque, pese a los avances, la violencia sexista es la causa de que muchas compañeras abandonen la política local y otras muchas no quieran entrar, con todo lo que nos ha costado llegar a este punto".

"Y Euskadi no puede permitirse el perder ni una sola mujer en la política por culpa del machismo. Cada vez que una mujer electa se calla o abandona, la democracia social se debilita", ha advertido, para añadir que "para atajar este problema lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre".

En ese sentido, ha indicado que "la violencia contra las mujeres electas busca deslegitimar nuestra labor para silenciarnos y apartarnos de la política" y ha explicado que "habitualmente se manifiesta a través de tres formas: la violencia física y verbal, la psicológica y la simbólica".

En relación a la violencia simbólica, que "se está extendiendo por el auge de las redes sociales", ha precisado que "consiste en la difusión de contenidos y comentarios invasivos sobre nuestro físico, nuestra vida privada, que lo que buscan es desacreditar nuestra labor política".

MEDIDAS

La propuesta de Eudel se concreta en un programa de 33 medidas que cada Ayuntamiento podrá adaptar a su realidad. Las medidas se articulan en torno a tres ejes -sensibilización, prevención y actuación- e incluyen iniciativas como Pactos municipales con el compromiso público de todos los grupos políticos, paridad en los órganos de gobierno y reparto equitativo de responsabilidades y acuerdo sobre horario y duración de comisiones y plenos, conciliables con responsabilidades de cuidados.

Asimismo, plantea protocolos de respuesta rápida ante casos de acoso o violencia, con canales de escucha y denuncia, y posibles medidas cautelares, códigos éticos y de conducta, seguridad física y digital, así como apoyo psicológico y jurídico a las víctimas, apoyo entre mujeres electas y colaboración con medios de comunicación y agentes locales para erradicar el tratamiento sexista y fomentar una cultura política igualitaria.

SONDEO

Esther Apraiz ha recordado que en 2021 la red de alcaldesas y concejalas vascas-Basqueskola hizo un sondeo interno con 150 mujeres electas, que no fue un estudio estadístico como tal, pero "sí apunta a que existe un problema real". Según los resultados de la encuesta, el 60% de las mujeres encuestadas reconoció haber sufrido o haber visto en sus compañeras violencia sexista durante su mandato, un 10% también reconoció que habían sufrido amenazas o violencia física y un 30% denunció trato discriminatorio en redes sociales o en medios.

Entre las formas más comunes de violencia figuran la interrupción sistemática del uso de la palabra (60%), las faltas de respeto en actos oficiales (54%), el trato paternalista o "mainsplaning" (52%), y el acceso limitado a cargos y responsabilidades por estereotipos de género (30%).

Las electas declaraban en el sondeo que los actos sexistas podían venir tanto de otros cargos de la oposición o del propio partido, de personal del ayuntamiento, de la ciudadanía, a través de las redes sociales o los medios de comunicación.

La presidenta de Eudel ha señalado que estos datos coinciden con estudios europeos que "confirman que la violencia política contra las mujeres es un problema estructural y transversal y que no está vinculada a ideologías o a partidos políticos, sino que tiene que ver con la cultura política androcéntrica basada en estereotipos de género".

DECLARACIÓN DE ARGÓMANIZ

Por su parte, la alcaldesa de Elburgo, Nati Lopez de Munain, ha apelado a la corresponsabilidad de todos los agentes implicados, tal y como recoge la "Declaración de Argómaniz contra la violencia y acoso sexista contra las mujeres en la política local" de 2021, suscrita por más de trescientas electas hasta la fecha.

López de Munain ha valorado la Declaración como "primer documento de denuncia pública", porque plantea compromisos dirigidos a partidos políticos, instituciones, ciudadanía e insta a los medios de comunicación "a asumir su responsabilidad social en la sensibilización y el tratamiento no sexista de las mujeres políticas".

Por otro lado, Isabel Cadaval, concejala de Basauri, ha insistido que es importante "romper el silencio y el aislamiento" que trasladan las electas que han vivido estas situaciones. "Con medidas como éstas, se favorece la participación en igualdad en los gobiernos locales" ha enfatizado.

Por último, el alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, ha subrayado que "no es una cuestión de mujeres, sino una causa democrática de todos y todas" y ha remarcado que "la implicación de los hombres que nos dedicamos a la política es imprescindible en este asunto".

"La igualdad en la política local solo será posible si transformamos la cultura política para hacerla más respetuosa, plural y diversa", ha concluido.