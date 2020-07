Eudel pide a los ciudadanos que actúen "con solidaridad y sentido de comunidad" utilizando la mascarilla

Junto al Departamento de Salud envía a los ayuntamientos un decálogo de recomendaciones para prevenir contagios en los municipios vascos

El presidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel y alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha subrayado que es "absolutamente imprescindible" que los ciudadanos actúen "con responsabilidad y con sentido de comunidad" adoptando las medidas para prevenir contagios frente al covid-19, y ha defendido que la mejor forma de actuar "con solidaridad, responsabilidad, ayuda mutua, y con sentido de comunidad" es usando la mascarilla.

En declaraciones a los medios de comunicación, Urtaran ha informado de que Eudel ha enviado este jueves a los alcaldes de Euskadi un decálogo que ha preparado junto al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, con recomendaciones para prevenir la transmisión comunitaria de la enfermedad covid-19 en los municipios vascos.

El presidente de Eudel ha recordado que desde la Asociación de Municipios Vascos han trabajo desde el principio de la pandemia, "de forma coordinada" con el Departamento de Salud y también con los responsables políticos, y han acordado un decálogo que se difundirá entre todos los ayuntamientos para "evitar, en la medida de lo posible, la transmisión de la covid-19".

Según ha explicado, este decálogo que se firma entre Gobierno Vasco y los ayuntamientos de Euskadi, refleja que para las alcaldesas y alcaldes de Euskadi su "máxima preocupación es la salud de toda la ciudadanía". Por ello, ha subrayado la necesidad de trabajar "de forma coordinada y en colaboración con el resto de instituciones, especialmente con el Departamento de Salud".

Asimismo, ha explicado que con este decálogo quieren mostrar la "confianza absoluta" en los servicios públicos de salud y en los profesionales de Osakidetza. "Han actuado correctamente en las semanas anteriores, con mucho esfuerzo y sacrificio por su parte, y están actuando adecuadamente y de forma correcta ahora, para detectar casos y hacer el seguimiento de los mismos", ha subrayado.

También ha subrayado que es "absolutamente imprescindible" que los vascos, desde las ciudades y pueblos, desde todos los municipios, colectivos vecinales, sociales, culturales, la hostelería, el comercio, y especialmente la ciudadanía a título individual, actúen "con responsabilidad y con sentido de comunidad".

"Cuando me refiero al sentido comunidad, me refuiero a que la comunidad es aquella en la que las relaciones entre las personas se basan en la solidaridad, en el respeto y en la ayuda mutua, no en un individualismo egoísta", ha explicado.

Por lo tanto, ha pedido que los ciudadanos actúen "con solidaridad, con responsabilidad, con ayuda mutua, y en definitiva, con sentido de comunidad, y la mejor forma de hacerlo es usando la mascarilla".

LAS RECOMENDACIONES

En un comunicado, Eudel ha informado de que el decálogo ofrece una serie de pautas generales de tipo organizativo para "orientar y reforzar" la actuación directa de los Ayuntamientos, "contando con la implicación de la propia ciudadanía y de los agentes sociales del municipio".

El listado de medidas se enfoca especialmente de cara a la etapa estival, a fin de evitar la celebración de fiestas y todo tipo de actividades no autorizadas que puedan conllevar la aglomeración o concentración de personas, y en consecuencia, el incumplimiento de las obligaciones y medidas sanitarias dispuestas para la contención de la epidemia.

Con este documento, Eudel y el Departamento de Salud han querido "poner en valor la importante labor que desarrollan los Ayuntamientos, desde su cercanía a la sociedad", para concienciar a la población de la responsabilidad "individual y colectiva" en la autoprotección y prevención de la expansión del contagio.

Asimismo, Eudel ha destacado que estas recomendaciones serán adaptadas a las particularidades de cada municipio, "en base a la autonomía local, y siempre desde el respeto a la normativa vigente en cada momento" respondiendo a la evolución epidemiológica.

El decálogo recomienda que en todas las comunicaciones públicas se informe a la población del riesgo que suponen las celebraciones o reuniones de personas para la transmisión de la covid-19 y aludir a la

corresponsabilidad de toda la ciudadanía.

SIN PROGRAMAS DE FIESTAS

Además, se plantea evitar la realización de programas oficiales de fiestas o eventos y no promover carteles u otra forma de difusión de actos festivos.

También propone involucrar a comparsas, cuadrillas de blusas y neskas, peñas, agrupaciones, hostelería, equipos deportivos y agentes sociales para que se impliquen en la no organización ni celebración de fiestas o actos.

En este sentido, recomienda permitir únicamente actividades y espectáculos culturales o de entretenimiento en los que se pueda controlar el aforo y las distancias físicas interpersonales recomendadas (1,5 metros), estableciendo medidas que garanticen el cumplimiento y en su defecto, tener prevista la suspensión del evento.

El decálogo propone evitar la utilización del espacio público para montaje de atracciones de feria, txoznas, puestos de venta ambulante o similares, en los que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, y que se cumplan con los horarios de cierre de la hostelería, evitando agrupaciones y el consumo de alcohol en otros espacios públicos.

Asimismo, recomienda identificar áreas de mayor riesgo del municipio y horarios de concentración de personas, disponer medidas preventivas, organizar la circulación de personas y distribuir o sectorizar los espacios de manera que permitan mantener la distancia de seguridad interpersonal.

Al respecto, propone recordar y vigilar el cumplimiento de horarios y normativa para txokos, sociedades gastronómicas, locales de ocio juvenil y espacios de titularidad privada de uso público.

CONVOCATORIAS POR REDES SOCIALES

Eusdel recomienda establecer medidas preventivas si se tuviera conocimiento de convocatorias multitudinarias por redes sociales, como colocar barreras mecánicas y establecer vigilancia para impedir su celebración.

Además, plantea incrementar en los días claves la presencia de policía municipal y Ertzaintza para vigilar el cumplimiento de la normativa vigente.

Ante la sospecha de que pueda darse una afluencia masiva de personas desde fuera del municipio, recomienda a los ayuntamientos activar medidas "disuasorias", como dificultar el acceso de vehículos particulares y transporte colectivo público y privado.