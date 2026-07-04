Euskadi activa el domingo aviso amarillo y el lunes alerta naranja por temperaturas de hasta 38 grados

Archivo - Una persona sirve un helado en una heladería en Vitoria. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha activado para este domingo el aviso amarillo y para el lunes la alerta naranja ante la previsión de altas temperaturas en estas dos jornadas. En concreto, se espera que se alcancen temperaturas de hasta 36 grados el domingo y hasta 38 el lunes.

Para mañana domingo, el aviso amarillo se activará desde las 13.00 hasta las 20.00 horas. Las temperaturas máximas rondarán los 36 grados en el eje del Ebro. También superarán los 30 en la zona de transición (con una máxima prevista de 33 grados) y la zona cantábrica interior (con 32). En la zona costera, se podrían alcanzar los 28 grados.

El lunes se establecerá la alerta naranja desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, con máximas que podrían rondar los 38 grados en la zona cantábrica interior y el eje del Ebro y los 37 grados en la zona de transición.

En el litoral, en cambio, se activará el aviso amarillo desde las 12.00 hasta las 18.00 horas ya que en esta zona se esperan valores de unos 33 grados.