Euskadi activa este fin de semana avisos en Álava y Gipuzkoa por precipitaciones intensas

Archivo - Varias personas pasean bajo la intensa lluvia en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado por la tarde el aviso amarillo por precipitaciones intensas en Álava y el domingo, desde la medianoche hasta las nueve de la mañana, un aviso similar en el territorio de Gipuzkoa.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, este sábado en Álava se pueden superar los 15 l/m2 en una hora en puntos de la vertiente mediterránea, especialmente en el sur, donde no se descarta que se puedan superar los 20 l/m2 de manera puntual. Se prevén chubascos moderados y tormentosos, localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de entre 40 y 60 km/h de viento. El aviso se activará de 17.00 a 24.00 horas.

El domingo, de 00.00 a 09.00 horas, en Gipuzkoa se activará el aviso amarillo por precipitaciones intensas, ya que, de igual manera, se podrían superar los 15 l/m2 en una hora en varios puntos, especialmente en el este, donde podrían superarse los 20 litros por metro cuadrado.