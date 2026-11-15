Euskadi activa este lunes y martes el aviso amarillo por viento en zonas expuestas que puede superar los 100 km/h

Archivo - Árbol derribado en Barakaldo (Bizkaia) por el temporal - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este lunes y extenderá hasta el martes por la mañana un aviso amarillo por viento fuerte en zonas expuestas, ante la previsión de que puedan producirse rachas que superen los 100 km/h.

El aviso comenzará a las 18.00 horas de este lunes y se alargará hasta las 09.00 horas del martes, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Según las previsiones, las rachas de viento del suroeste pueden llegar a superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste y durante las últimas horas de la noche y primeras horas de la madrugada.

Por su parte en zonas no expuestas las rachas de viento del suroeste podrían rondar los 80 km/h especialmente en zonas del oeste y durante las últimas horas de la noche y primeras horas de la madrugada.