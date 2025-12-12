Euskadi activa este sábado un aviso amarillo por riesgo para la navegación ante la previsión de olas de 3,5 metros

Archivo - Una persona hace fotos del oleaje - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado un aviso amarillo por riesgo para la navegación desde las 0.00 horas de este sábado hasta las 12.00 del mediodía, ya que la altura de ola significante podría rondar los 3,5 metros de altura.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, la mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3,5 metros y el viento, variable, será de fuerza 2, predominando la componente sur y originando mar rizada.

Por otra parte, durante la segunda mitad del día, la altura de ola se situará en torno a 3 metros, con un viento variable, predominando la componente norte por la tarde y la componente sur por la noche, que orignará también mar rizada.