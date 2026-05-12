Euskadi activa a la una de esta tarde el aviso amarillo por lluvias intensas de más de 15 litros/m2

Archivo - Lluvia en la costa vasca - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará a las 13.00 horas de este martes el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas, que podrían superar los 15 litros/m2, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso amarillo por precipitaciones intensas estará activado desde las 13.00 hasta las 18.00 horas, cuando, según las previsiones, se pueden superar los 15 litros/m2 en una hora en puntos de Álava.

Según el pronóstico, se esperan chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el sur de Álava, posibilidad de granizo y rachas fuertes o muy fuertes de viento de 50-70 km/h.