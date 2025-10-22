Euskadi activará este jueves la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación, con olas de 5 metros

Archivo - Un hombre contempla el oleaje - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará este jueves, entre las 8.00 y las 14.00 horas, la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas, con una altura de ola significante que podría superar los cinco metros.

Al mismo tiempo se activará, durante las mismas horas, el aviso amarillo por impacto en costa y por viento en zonas expuestas de los tres territorios, especialmente en el litoral y en zonas de montaña cercanas al litoral, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Se recomienda la utilización de embarcaciones y revisar las amarras, así como alejarse de los lugares en los que rompan las olas, como rocas, espigones o muelles.