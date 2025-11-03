Euskadi activará este miércoles el aviso amarillo por vientos de más de 100 km por hora

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este miércoles, 5 de noviembre, el aviso amarillo por vientos de más de 100 kilómetros por hora, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Además, este martes, 4 de noviembre, y miércoles, día 5, se activará durante toda la jornada el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales relativamente alto, debido a la intensidad del viento de componente sur.

Asimismo, este miércoles, desde las 6.00 hasta las 24.00 horas, se activará el aviso por viento en zonas expuestas. Según las previsiones, este miércoles las rachas de viento del sur-sureste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del este. En zonas no expuestas las rachas de viento pueden rondar los 80 km/h en el este, y los 60-80 km/h en el resto.

También este miércoles se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa desde las 3.00 hasta las 5.00 horas, cuando la altura de ola significante se situará en tomo a 2 metros. La pleamar será a las 03.51 horas, con una marea estimada de 4,77 metros.

El aviso amarillo por impacto es costa se volverá a activar desde las 15.00 hasta las 17.00 horas, ante la previsión de altura de ola significante en torno a 1,5-2 metros. La pleamar será a las 16.12 horas, con una marea estimada de 4,98 metros.