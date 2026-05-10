Euskadi activará la tarde del domingo un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Gipuzkoa y Álava

Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 5 - EUROPA PRESS

BILBAO 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará a partir de las 14.00 horas de este domingo el aviso amarillo por precipitaciones intensas que podrían afectar principalmente a Gipuzkoa y Álava.

Según ha informado en un comunicado, la previsión indica que se podrían superar los 15 l/m2 en una hora, con chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes especialmente en esos los dos territorios. Habrá posibilidad de granizo de entre 1 y 3 centímetros de grosor, y rachas muy fuertes de viento (60-80 km/h).