Euskadi afronta este sábado un brusco cambio meteorológico y un frente "barrerá todo el territorio" por la tarde

Archivo - Alerta amarilla por lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi afrontará este sábado un brusco cambio meteorológico y se prevé que por la tarde un frente barra todo el territorio y deje lluvias y chubascos, que serán más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica, según informa Euskalmet.

La agencia vasca de Meteorología apunta que, tras un viernes veraniego en la Comunidad Autónoma Vasca, con unas temperaturas que podrían alcanzar los 29º en Bilbao, durante este sábado un frente frío cruzará el territorio con un empeoramiento notable del tiempo. De madrugada y primeras horas predominará la nubosidad de tipo medio y alto, pero durante la mañana el cielo quedará cubierto.

En la primera parte del sábado podría llover un poco, pero el grueso de la precipitación llegará durante la segunda mitad del día, ya que un frente "barrerá todo el territorio" y dejará lluvias y chubascos, que serán más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica.

El viento soplará del oeste moderado, con rachas fuertes y por la tarde se fijará del noroeste. Las temperaturas máximas descenderán progresivamente, y el descenso será más notable durante la tarde. La cota de nieve por la noche podría rondar los 1000-1200 m.

En Bilbao se esperan unas temperaturas de entre 11 y 17º, en Vitoria-Gasteiz entre 7 y 15º y en Donostia-San Sebastián entre los 10 y los 17º.