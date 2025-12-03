Euskadi alcanza las 557.546 dosis de vacuna de la gripe administradas, un 12% más que en 2024

Una mujer recibe la vacuna de la gripe. - OSAKIDETZA

SAN SEBASTIÁN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha alcanzado 557.546 dosis de vacuna de la gripe administradas, un 12% más que el año pasado, en un contexto de aumento de la incidencia y proximidad de fechas navideñas, según ha informado el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza.

En un comunicado, desde el Departamento vasco de Salud han dado cuenta del avance, "con paso firme", de la campaña de vacunación antigripal de Osakidetza, de forma que "ya se ha inmunizado a uno de cada cuatro vascos y vascas".

La incidencia se sitúa en 357,87 casos por 100.000 habitantes, con más repercusión en Bizkaia. Las mismas fuentes han indicado que en la red hospitalaria se han producido "seis veces más ingresos que en el mismo periodo de 2024 y la ocupación de camas alcanza el 79%".

El Departamento de Salud y Osakidetza han explicado que concentran sus esfuerzos en la inmunización contra la gripe de la población infantil y enfermos crónicos, "principales grupos diana ante una situación de incidencia creciente y previsibles reuniones en fiestas de Navidad".

En total, hasta el 1 de diciembre, se han administrado 557.546 vacunas frente a la gripe, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se han administrado 292.160 dosis frente al Covid-19.

Por territorios históricos, Bizkaia lidera la vacunación con 310.092 dosis administradas, Álava registra 78.978 dosis y, por último, Gipuzkoa suma 170.797 dosis. En residencias, la vacunación ha alcanzado cifras muy elevadas: 84% frente a la gripe y 72% frente al Covid-19, con 17.244 y 14.794 dosis administradas respectivamente.

Entre las mujeres embarazadas, la cobertura vacunal es del 52,3%, superando ya las cifras totales de 2024, con 3.650 dosis administradas a fecha de 1 de diciembre. En la población infantil de 6 a 59 meses, se han administrado 25.527 dosis, lo que representa un 38,9% de cobertura.

Los datos de vacunación indican que al inicio del mes de diciembre ya se ha alcanzado la cobertura vacunal a la que se llegó en 2024 y solo resta aumentar la cobertura hasta el fin de campaña. Asimismo, entre las y los profesionales sanitarios, otro de los principales grupos diana, se han administrado un total de 13.743 dosis de vacuna antigripal, lo que supone un 20% más de dosis administradas que el año pasado.

INCIDENCIA "EN AUMENTO"

Desde Osakidetza han destacado que "la incidencia de la gripe en Euskadi continúa en ascenso y se sitúa ya en 357,87 casos por 100.000 habitantes frente a los 238 casos de la semana anterior". Por territorios históricos, sigue siendo mayor en Bizkaia, concretamente de 443,08 casos por 100.000 habitantes, y algo menor en Araba y Gipuzkoa, con 322,27 casos y 239,05 casos, respectivamente.

Respecto a la semana anterior, se ha producido un incremento del 50,42% en la incidencia a nivel de Euskadi, aumentando "significativamente en Bizkaia y prácticamente duplicando su incidencia en Araba y Gipuzkoa".

Las mismas fuentes prevén que "el número de casos seguirá aumentado durante las próximas semanas debido a un contexto de incremento de contagios y previsibles reuniones en las fiestas de navidad". La incidencia el año anterior estaba situada en 127,60 casos por 100.000 en el inicio del mes de diciembre de 2024.

Los casos de gripe en la red de hospitales de Osakidetza son actualmente 1.534 atendidos y 172 los ingresos hospitalarios, cinco de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por gripe, "una cifra bastante más elevada que la registrada en el año 2024 en estas fechas, en la que se habían producido 660 casos y 26 ingresos en hospital y ningún ingreso en UCI, lo que confirma la tendencia de adelanto de actividad del virus gripal este año".

El nivel de ocupación de las camas en los hospitales está en este momento en el 79% y se constata un leve aumento del 4% respecto a la situación de hace dos semanas.

Finalmente, desde el Departamento vasco de Salud y Osakidetza subrayan "la importancia de la vacunación como herramienta clave de prevención, especialmente en mujeres embarazadas, población infantil menor de cinco años y personas con enfermedades crónicas menores de 60 años" y recomiendan "medidas preventivas como la distancia física, ventilación, higiene de manos y uso de mascarilla en caso de síntomas especialmente ante la cercanía de las celebraciones navideñas".