Euskadi alcanza la cifra del millón de personas socias en EPSV con Planes de Previsión, con el aumento entre mujeres

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha alcanzado la cifra de un millón de personas socias en EPSV con planes de previsión, debido al incremento que se ha producido en el número de mujeres, según ha informado el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco.

En un comunicado, ha precisado que, en los últimos seis años, el número de mujeres socias en EPSV con Planes de Previsión ha aumentado más que el de hombres (+6,1% frente al +1,6%), hasta alcanzar la cifra de 536.099, mientras que son 642.792 hombres.

Un aumento que se explica, según ha detallado, por el "importante" incremento de un 19% en los Planes de Empleo durante el pasado año frente al "recorte" de los Planes Individuales (-3,2%).

Según ha subrayado, este incremento consolida en Euskadi la cifra del millón de personas socias en EPSV con Planes de Previsión, cerrando 2024 con un total de 1.178.891 personas socias.

Estos son algunos de los datos ofrecidos en el trabajo estadístico "Las mujeres en la Previsión Social Complementaria del País Vasco" realizado por primera vez por el Observatorio de la EPSV, que inició su andadura hace tres años promovido por la Dirección de Política Financiera como "instrumento técnico permanente para el seguimiento de la actualidad en materia de previsión social complementaria y pensiones".

Según ha manifestado el Departamento de Economía y Hacienda, se pretende así asegurar una "visión global y permanente" de su situación y evolución.

En la segregación estadística se detalla que el colectivo joven (hasta 35 años) tiene más peso entre las mujeres (10,7%) y, sobre todo, entre las que tienen un Plan de Empleo (17,4%). De hecho, el 69,3% de las mujeres jóvenes con plan de previsión dispone de un plan de empleo; y el peso de este tipo de planes en el conjunto del colectivo femenino es del 42,5%.

Por otro lado, se reconoce que las mujeres ocupan el 35% de los cargos en las Juntas de Gobierno de las EPSV, destacando su presencia en los puestos de Secretaría (39%), con un 26% en puestos de Presidencia. Además, las mujeres suponen dos tercios de las personas empleadas en las EPSV con planes de previsión.

En cuanto al balance de prestaciones, más de 37.000 mujeres perciben alguna prestación de las EPSV y prevalece la contingencia por fallecimiento (52%) frente a la jubilación (42%).