Euskadi cierra 2025 con un aumento del 3% en los precios de exportaciones y una caída del 1% en importaciones

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BILBAO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los precios de las exportaciones de Euskadi se incrementaron un 3% en el último trimestre de 2025 en relación al mismo trimestre de 2024, mientras que los precios de las importaciones se redujeron un 1%, según los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

La evolución trimestral, sin embargo, refleja crecimientos de los precios tanto en las ventas como en las compras, con un crecimiento del 3,9% en los tres últimos meses de 2025, respecto al trimestre precedente, y del 2% en las importaciones.

En la clasificación por destino económico, el índice de precios de las exportaciones de bienes energéticos subió un 1,9% en términos trimestrales, pero retrocedió un 5% en la variación interanual. En el caso de los bienes no energéticos se produjo un aumento trimestral del 3,7% e interanual del 3,1%.

Para las importaciones, el índice de precios de los productos energéticos registró sendas caídas del 3,1% intertrimestral y del 8,2% interanual. Los bienes no energéticos aumentaron un 3,2% respecto al trimestre precedente pero bajaron un 0,1% en tasa interanual.

Siguiendo la clasificación por destino económico, los precios de las exportaciones crecieron en comparación con el último trimestre de 2024 en todos los tipos de bienes. Así, aumentaron en Bienes de Consumo el 3,3%, en Bienes de Capital el 2,6% y en Bienes Intermedios el 3,4%.

La tendencia respecto al tercer trimestre de 2025 fue similar, con subidas en Bienes de Consumo del 1,2% y en los Bienes de Capital y en los Bienes Intermedios un 4,6% en ambos casos.

Por lo que respecta a las importaciones, los precios de los Bienes de Consumo crecieron en términos interanual un 1,6%, mientras que los de los Bienes de Capital cayeron un 0,1% y los de los Bienes Intermedios un 1,6%.

Con relación al trimestre precedente, los precios de los Bienes de Consumo se incrementaron un 3,1%, los de los Bienes de Capital un 4,6% y los de los Bienes Intermedios un 1,6%.

EN TODAS LAS ÁREAS

Todas las áreas económicas anotaron subidas en los precios de las exportaciones respecto al año anterior, si bien destaca el ascenso del 7% en la denominada Resto de Mundo, y también en la variación trimestral, con incrementos en la Zona Euro del 5%, en la UE-28 de un 5,3%, en la OCDE de un 3,8% y en Resto del Mundo de un 4%.

En el caso de las importaciones, todas las áreas geográficas experimentaron incrementos de precios respecto al mismo trimestre del año anterior, excepto Resto del Mundo. La comparativa intertrimestral dejó subidas en todos los ámbitos.