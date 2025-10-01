Euskadi creará la sociedad de inversión Indartuz, con 400 millones y dos fondos de capital riesgo para su transformación

Estos dos vehículos financieros se sumarán al IVF y Finkatuz dentro del Plan de Inversiones público-privadas, que busca movilizar 4.000 millones

El Plan de Inversiones público-privadas "Euskadi Eraldatuz 2030" impulsado por el Gobierno vasco creará dos nuevos vehículos financieros -la sociedad de inversión Indartuz, dotada con 400 millones, y dos fondos de capital riesgos, con 100 millones-, que se sumarán al Instituto Vasco de Finanzas y a Finkatuz para tratar de inmpulsar la transformación económica de Euskadi

El Gobierno vasco ha presentado este Plan, que en su mayor parte estará operativo en 2026, en un acto en la Bolsa de Bilbao que ha contado con la presencia del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, el consejero de Industria, Transición Enérgica y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y la directora general del Instituto Vasco de Finanzas, Amaia del Villar.

La clausura del evento, que ha congregado también a representantes de las nueve entidades de la Alianza Financiera Vasca, ha corrido a cargo del Lehendakari, Imanol Pradales, que ha señalado que el actual contexto de incertidumbre exige "asumir responsabilidades, aunar fuerzas, anticiparse y arriesgar".

Este Plan de Inversiones Transformacionales tiene por objeto vehiculizar los 1.000 millones de euros de recursos públicos adicionales con los que se dotó al Instituto Vasco de Finanzas con motivo de la puesta en marcha de la Alianza Financiera Vasca, el pasado 3 de marzo. El objetivo es movilizar, al menos, otros 3.000 millones de inversión privada, hasta llegar a una potencia fianciera de 4.000 millones.

El consejero vasco de Hacienda, Noël d' Anjou, ha detallado este Plan con el que se pretende "dar un empujón y acelerar" la transformación y que Euskadi esté en "la punta de lanza" de la reindustrialización. "Es el momento de actuar con visión y decisión", ha asegurado

Por ello, quieren poner al servicio del tejido empresarial y, durante todo el ciclo de vida de las emprsesas, la "potencia financiera necesaria para hacer frente" a los distintos retos que se deben afrontar.

En este sentido, este Plan tiene un triple objetivo que es acompañar operaciones de arraigo empresarial, aprovechar oportunidades de crecimiento empresarial a través de operaciones de inversión, ampliación o adquisición, y, por último, crear instrumentos y vehículos mixtos para la atracción de capital exterior e impulso a proyectos estratégicos o emergentes.

Con el arraigo empresarial, la transformación y el impulso de nueva industria y sectores emergentes como pilares, se canalizarán los recursos de la Alianza a través de cuatro vehículos financieros, algunos de ellos novedosos como la sociedad de inversión Indartuz.

El primero de esos vehículos es el ya existente Instituto Vasco de Finanzas, al que se le dotará con 150 millones de los 1.000 millones de recursos públicos previstos, el segundo será Finkatuz, al que se le inyectarán 350 millones, de manera que contará con unos fondos totales de 500 millones y que va a variar sus estatutos para llegar a más empresas "hasta dos veces más".

En concreto, en Finkatuz habrá cambios en los criterios para la toma de participaciones en empresas y bajan de 100 a 50 millones la facturación, de 50 a 36 el número de empleados, se incluirán factores de ESG y no solo se podrá entrar en empresas con sede en Euskadi, sino también en aquellas que, de una u otra manera, su actividad, tenga impacto en el País Vasco.

Una de las novedades es la sociedad Indartuz de nueva creación para inversiones, tanto directas como indirectas, en proyectos transformadores y, en principio, tendrá una asignación de 400 millones. Además de esa inversión directa, será también un fondo de fondos y se abre la puerta a que fondos extranjeros, de la mano del Gobierno vasco, puedan entrar en empresas vascas, si bien se confía en que sea "suficiente" con la capacidad financiera que hay en Euskadi.

El cuarto vehículo, dotado con 100 millones, son los fondos de capital riesgo y, en concreto, se creará el Fondo Handituz, dirigido principalmente a startups con una facturación inferior a tres millones y el Fondo Ezten para compañías con un volumen de negocio por debajo de los 50 millones.

