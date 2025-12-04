Euskadi disfrutará de un puente con predominio del sol y máximas en torno a los 20 grados

Costa de Bizkaia en una jornada soleada - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskadi disfrutará de un puente de la Constitución y la Inmaculada con predominio del sol y máximas en torno a los 20 grados. Solo el sábado, día 6, se puede escapar alguna gota por la mañana, para pasar a un tiempo seco y soleado que se prolongará, en principio, hasta el próximo miércoles, día 10.

Según las previsiones de Euskalmet, el sábado las temperaturas continuarán subiendo y el tiempo será más tranquilo. Se verán nubes y claros y en general se mantendrá sin lluvias, aunque por la mañana puede producirse alguna lluvia débil. Predominará el viento del suroeste y las temperaturas máximas serán más suaves, sobre todo en la vertiente cantábrica. Ese día se prevén máximas de 19 grados en Bilbao, 18 grados en San Sebastián y 16 grados en Vitoria.

Para el domingo se esperan brumas y nieblas matinales, que pueden ser persistentes en Álava, especialmente en el sur. Habrá cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, mientras el viento soplará de componente sur flojo a moderado, con rachas fuertes, especialmente en zonas expuestas.

Las temperaturas no experimentarán cambios o irán en ligero descenso en la vertiente mediterránea, y sin cambios o en ligero ascenso en la vertiente cantábrica. Bilbao y San Sebastián marcarán máximas de 20 grados, mientras en Vitoria los termómetros subirán hasta los 16 grados.

Por su parte, el lunes, Día de la Inmaculada, Aemet pronostica en el País Vasco cielos poco nubosos o nubes altas, con predominio del viento sur, que dejará las temperaturas más altas en Bilbao y San Sebastián, ambas con 19 grados, mientras en Vitoria no pasarán de los 15º C.