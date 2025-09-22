Euskadi espera que se concrete el destino de fondos de Cohesión a vivienda asequible para reclamar estas ayudas

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco está a la espera de la concreción del informe elaborado por el eurodiputado socialista Marcos Ros para destinar fondos de las Políticas de Cohesión a vivienda asequible, aprobado recientemente por el Parlamento Europeo, para presentar la solicitud correspondiente con el fin de acceder a dichas ayudas, según han informado fuentes de la Consejería vasca a Europa Press.

El 'Informe sobre el papel de la inversión de la Política de Cohesión en la resolución de la actual crisis de la vivienda' señala que "acceder a una vivienda no puede convertirse en un privilegio, ni en un bien especulativo", ya que "la vivienda es un derecho desde el que construir un proyecto de vida propio".

"Por eso, --añade-- usar la política de cohesión es la mejor manera de luchar contra la especulación, garantizar financiación a largo plazo y reducir la burocracia". Ha llegado el momento de ponerse a trabajar para resolver la crisis de vivienda y esta iniciativa abre la puerta a la mayor inversión en vivienda asequible de la historia comunitaria", afirma el europarlamentario murciano.

El texto denuncia el "deterioro" del acceso a la vivienda en la Unión Europea "como consecuencia de la especulación, de un mercado privado descontrolado y la falta de inversión pública para la creación de un gran parque de vivienda asequible, además de las barreras burocráticas, la escasez de mano de obra especializada y las dinámicas de mercado que agravan la especulación".

DERECHOS DE INQUILINOS

Además, el informe subraya "la necesidad de garantizar condiciones de inversión a largo plazo que protejan los derechos de los inquilinos, dar prioridad a la rehabilitación sobre la nueva construcción aprovechando la ola europea de renovación, e incluir medidas específicas para trabajadores y estudiantes que residen en zonas especialmente turísticas".

El texto también insiste en la importancia de la participación de autoridades locales y regionales en el diseño de proyectos, prestando especial atención a las necesidades de territorios insulares, remotos o en riesgo de despoblación.

Desde la Consejería vasca de Vivienda han recordado que estuvieron reunidos en Bruselas con el eurodiputado Marcos Ros hace unos meses y están al tanto de la iniciativa, que "sin lugar a dudas" el Departamento apoya y considera "necesaria", pues se espera que puedan llegar fondos desde Europa para fomentar más vivienda asequible.

"De momento, estamos a la espera de la concreción de este planteamiento y, llegado el momento, estaríamos por supuesto interesados en acceder a dichos fondos", han manifestado.