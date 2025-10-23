Euskadi expone sus "buenas prácticas" en la FP en la República Checa

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y docentes de Formación Profesional (FP) en Euskadi han expuesto en un encuentro en la República Checa "las buenas prácticas en materia de innovación educativa y desarrollo del talento técnico" del País Vasco.

El modelo vasco de Formación Profesional ha sido protagonista en VET Bridge 2025, el encuentro internacional para redefinir la FP técnica que se ha celebrado en Ostrava, en la República Checa.

En un comunicado, desde el Ejecutivo vasco han destacado que "la participación del País Vasco en VET Bridge 2025 consolida su papel como referente europeo en innovación educativa y desarrollo de talento técnico".

"El modelo vasco, articulado a través de una red de centros, empresas y agentes públicos, se presenta como un ejemplo de cómo estructurar un sistema de FP flexible, sostenible y conectado con la realidad productiva", han señalado las mismas fuentes.

La conferencia internacional VET Bridge 2025 reúne a responsables de formación profesional, expertos educativos y representantes empresariales de toda Europa. La delegación del Departamento de Educación ha estado encabezada por el viceconsejero de Formación Profesional, Jon Labaka, al que acompaña un grupo de representantes de centros de FP vascos.

El evento, organizado por la Moravian Silesian Technological Academy junto con la Región Moravo Silesiana, busca "conectar experiencias y fortalecer la cooperación internacional en el ámbito de la educación técnica y profesional, en un momento clave para la modernización de los sistemas de FP europeos".

La participación de Euskadi, que ha acudido a la cita con la consideración de referente por el Gobierno de Chequia, se ha centrado en la experiencia de Tknika dentro del Sistema de Formación Profesional de Euskadi.

"Se trata de un modelo reconocido a nivel europeo por su estructura integrada, su orientación hacia la innovación aplicada y su estrecha conexión con el tejido productivo que actúa como laboratorio de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de nuevos métodos formativos", han destacado desde el Gobierno Vasco.

"Tknika es una herramienta al servicio del conjunto del sistema vasco de FP, su misión es anticipar el futuro y trasladarlo al aula, garantizando que nuestra formación profesional evolucione al mismo ritmo que la industria y la sociedad", ha destacado Labaka.