Euskadi formará al voluntariado en detección de soledad no deseada y en capacitación digital

Presentación de la 'Estrategia Vasca del Voluntariado 2025-2028', - IREKIA

VITORIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha presentado este viernes su 'Estrategia Vasca del Voluntariado 2025-2028', que incluye entre sus novedades la formación en detección de soledad no deseada y en capacitación digital y modelos de gestión organizativa y emprendedora.

Este documento incluye medidas un diagnóstico del relevo generacional de las personas voluntarias en las organizaciones; el diseño y puesta en marcha de un sistema de reconocimiento de competencias en la acción voluntaria orientado a su valorización social; o el fomento de la acción voluntaria con un enfoque intergeneracional e intercultural.

También se prevé el diseño y desarrollo de programas de mentoría intergeneracional y la puesta en marcha de un plan de comunicación para dar visibilidad y reconocimiento al voluntariado, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, en el que ha afirmado que 168.000 personas participan en algún tipo de voluntariado en Euskadi, lo que representa el 17% de la población.

Esta nueva estrategia también prioriza la revisión del funcionamiento del Consejo Vasco del Voluntariado para que sea "más dinámico, participativo e integrador".

También se realizarán acciones de formación en detección de soledad no deseada y en capacitación digital y en modelos de gestión organizativa y emprendedora. A su vez, se tratará de incorporar el voluntariado al currículum en todas las etapas educativas.