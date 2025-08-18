Euskadi mantendrá este martes las temperaturas frescas y los chubascos, principalmente en la costa

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes temperaturas frescas y chubascos, principalmente en la costa. Se registrarán bastantes nubes durante toda la jornada, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde se espera lluvia débil y algunos chubascos ocasionales, que localmente podrían ser de carácter tormentoso.

Por la tarde, la nubosidad tenderá a disminuir ligeramente. Las temperaturas serán parecidas a las del lunes, aunque descenderán ligeramente en Álava. El viento soplará del norte y del noroeste intenso.

Las temperaturas en las capitales vascas oscilarán entre los 17 y 23 grados de San Sebastián, los 18 y 24 de Bilbao, mientras en Vitoria, las mínimas rondarán los 15 grados y las máximas los 22ºC.