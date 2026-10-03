Euskadi movilizará casi 6 millones en ayudas extraordinarias para sectores agrario, ganadero y pesquero

Amaia Barredo - IREKIA

VITORIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco movilizará un paquete de ayudas extraordinarias por un importe total de 5.954.175,00 euros que se dirigirá los sectores agrario, ganadero y pesquero de Euskadi "para hacer frente a las circunstancias excepcionales registradas durante 2026". La principal línea del paquete corresponde al sector agrario y ganadero, con una dotación máxima de 5.523.525,00 euros mientras que la ayuda específica para la flota más pequeña y dependiente de la pesquería del verdel o la caballa será de máximo 430.650 euros.

Se trata de medidas anunciadas este sábado en rueda de prensa por la consejera de de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, que ha asegurado que "no estamos ante una situación ordinaria y la respuesta tampoco puede serlo".

"La escasez de lluvias, las olas de calor continuadas, otros efectos del cambio climático, y el incremento de los costes están teniendo consecuencias directas sobre las explotaciones y sobre la renta de quienes viven de estas actividades", ha explicado, con lo que las ayudas buscan "contribuir a mantener la capacidad productiva y la continuidad de las explotaciones".

El paquete contempla 5.523.525,00 euros para explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la falta de precipitaciones y por el incremento extraordinario de costes asociado a la crisis de Oriente Próximo, y 430.650 euros para compensar a la flota de menor tamaño y más dependiente del verdel por la mala costera de 2026. Del total de las ayudas agrarias y ganaderas, 5.128.910,00 euros serán aportados con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi, mientras que 394.615 euros procederán del FEAGA, ha detallado el departamento.

La ayuda para los sectores agrario y ganadero se articula en dos líneas en función de los orígenes de los fondos y la motivación de la ayuda. La primera, la ayuda extraordinaria Ormuz, estará destinada al vacuno de leche para compensar parcialmente los costes extraordinarios derivados del incremento de precios de combustibles y fertilizantes. Esta primera línea contará con 565.056 euros procedentes del FEAGA y de los Presupuestos Generales de Euskadi.

La segunda, la ayuda extraordinaria por falta de precipitaciones, se dirige a las explotaciones ganaderas y agrícolas con una dotación inicial de 4.958.469,00 euros financiada íntegramente por Euskadi y ampliable hasta un 40% si fuera necesario.

MÁXIMO DE 15.000 EUROS

Estas dos líneas en conjunto podrán alcanzar a explotaciones de vacuno de carne, vacuno de leche, ovino, caprino y equino, así como a productores de patata de siembra y de consumo, alubia, girasol, manzana de sidra y maíz.

La propuesta contempla importes específicos según la actividad y la afección, desde 60 euros por cabeza para el vacuno de carne de más de 24 meses, 36 euros para vacuno de leche, seis euros para ovino y caprino y 30 euros para equino, hasta ayudas por hectárea para los diferentes cultivos.

El importe máximo por persona o entidad beneficiaria será de 15.000 euros y solo se concederán ayudas cuya cuantía final sea superior a 300 euros. La distribución estimada refleja el impacto de la escasez de lluvias en la ganadería: 3.048.180 euros corresponden al bovino de carne, 788.352 euros al ovino, 621.000 euros al equino y 565.056 euros al bovino de leche, ha detallado.

En lo relativo a los cultivos, los importes se establecerán en función de la superficie afectada. Se contemplan 150 euros por hectárea para patata de siembra, 100 euros para patata de consumo y alubia, 60 euros para maíz y 40 euros para girasol y manzana de sidra.

En términos totales, la propuesta contempla 154.776,80 euros para el cultivo de girasol, 79.270 euros para la patata de consumo, 62.022 euros para el maíz, 54.324 euros para la patata de siembra, 37.011 euros para horticultura y alubia y 26.407,20 euros para fruticultura y manzana de sidra.

Según las cifras aportadas, estas ayudas beneficiarán a 5.268 explotaciones de Euskadi, a las que hay que sumar 335 explotaciones de vacuno de leche. En total, se subvencionarán 15.695 animales de vacuno de leche, 50.802 de vacuno de carne, 131.391 de ovino, 14.520 de caprino y 20.699 de equino. En cuanto a las producciones agrícolas, las ayudas alcanzarán 370 hectáreas de alubia, 3.868 de girasol, 1.032 de maíz, 660 de manzana de sidra y 1.152 hectáreas de patata.

825 EUROS A CADA TRIPULANTE

Por otro lado, se incorpora una ayuda específica para la flota más pequeña y dependiente de la pesquería del verdel o la caballa, afectada por la mala costera.

La dotación máxima será de 430.650 euros y permitirá conceder 825 euros a cada tripulante que haya participado en la pesquería de la caballa, así como otros 825 euros por cada tripulante embarcado para el armador, con un límite máximo de 10.000 euros por empresa, ha detallado.

La medida alcanzará a 261 tripulantes embarcados en 73 buques con puerto base en Gipuzkoa y Bizkaia. El objetivo "es compensar parcialmente el impacto de una campaña especialmente complicada sobre una flota artesanal cuya actividad presenta una elevada dependencia de esta especie y un margen de adaptación limitado ante una reducción significativa de las capturas", han explicado.

Por otra parte, y siempre y cuando el Ministerio no incremente la ayuda al gasóleo a la flota pesquera, el departamento encabezado por Barredo analiza la puesta en marcha de una ayuda complementaria al gasóleo pesquero de 15 céntimos por litro, que se sumaría a la ayuda estatal actualmente existente.

En ese sentido, han afirmado estar "en conversaciones" con el Ministerio de Agricultura y también con el sector "para hacer seguimiento a los compromisos, que en caso de no materializarse, terminarán en la estimación económica necesaria para concretar el coste de esta medida y determinar sus condiciones de aplicación".

"En el sector hay explotaciones, barcos, familias y personas que necesitan poder seguir trabajando, por eso estamos diseñando ayudas que respondan a situaciones concretas: a quienes han tenido que afrontar las altas temperaturas y escasez de lluvias que ha encarecido la alimentación de sus animales, a quienes han soportado un incremento extraordinario de los costes y a una flota artesanal que ha sufrido una mala costera del verdel", ha añadido Barredo.

Estas medidas han sido contrastadas y acordadas con las organizaciones y agentes del sector y con las tres Diputaciones Forales, con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada. Estas ayudas se verán complementadas por las Diputaciones Forales, de manera que las distintas instituciones sumen sus recursos y capacidades para reforzar el apoyo a las explotaciones y actividades afectadas.