Euskadi pedirá más competencias sanitarias si el Ministerio no asume sus "responsabilidades" en el conflicto médico

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha advertido de que si el Ministerio de Sanidad no asume sus "responsabilidades" y "no está en condiciones" de abordar una negociación para aprobar un estatuto marco específico para el colectivo médico, el Gobierno Vasco reclamará una "ampliación" de sus competencias en materia sanitaria para poder resolver esta y otras cuestiones que afectan a la sanidad.

Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, se ha mostrado muy crítico con la forma en la que la ministra de Sanidad, Mónica García, está gestionando el conflicto con el colectivo médico, cuya demanda de contar con un estatuto marco específico rechaza el Ministerio.

El consejero ha detallado el impacto que la huelga que mantienen los médicos por esta cuestión está teniendo en Euskadi. Martínez ha recordado que se trata de una protesta "de ámbito estatal", pero que está repercutiendo "de manera muy significativa" en el sistema asistencial de Osakidetza.

Martínez, tras precisar que la primera semana de huelga finaliza este próximo viernes, ha lamentado que "hasta el momento no se ha producido ningún avance en el diálogo entre el sector médico y el Ministerio".

"No ha habido ningún gesto que permita vislumbrar una salida; y este escenario nos preocupa desde hace mucho tiempo", ha indicado. El consejero ha explicado que esa preocupación está motivada por razones tanto asistenciales como "institucionales".

En el primer caso, ha subrayado el impacto que esta movilización está teniendo en la asistencia que se presta a los pacientes. De esa forma, ha informado de que el seguimiento de la huelga en Euskadi está siendo de aproximadamente un 16%.

Además, ha señalado que el impacto acumulado en los dos primeros días supone la cancelación de 10.291 consultas de atención primaria, de 2.752 consultas de pediatría, 569 cirugías, 10.221 consultas con especialistas y 6.156 pruebas diagnósticas.

Martínez ha añadido que si se extrapolan estos datos a toda la semana, la estimación es que se llegarían a cancelar 26.000 consultas de atención primaria, 6.880 consultas de pediatría, 1.492 cirugías, 25.552 consultas de especialistas y 15.390 pruebas diagnóstico.

El consejero ha afirmado que esta huelga es "legítima desde un punto de vista laboral", si bien ha subrayado que es necesario llegar a "una solución urgente". Pese a ello, ha lamentado que "la semana avanza y no se aprecia ningún cambio de actitud en la negociación, lo que significa que esas cifras seguirán creciendo y acumulándose hasta la próxima movilización mensual".

En el plano institucional, ha reiterado su preocupación por el hecho de que el planteamiento de la negociación que realiza el Ministerio "pone en riesgo la viabilidad de los propios sistemas sanitarios".

"Ninguna negociación es sencilla, pero abordar la renovación del estatuto marco sin tener en cuenta al conjunto de los grupos profesionales lo hace aún más difícil", ha destacado. Además, ha criticado que "mientras los sistemas asistenciales y los pacientes sufren esta situación, estos días el Ministerio señala a las comunidades autónomas".

Martínez ha indicado que es cierto que las comunidades autónomas tienen la competencia sobre la asistencia sanitaria y "sobre muchos más aspectos que lo puramente asistencial". No obstante, ha advertido a la ministra de que "no es el momento de rehuir las competencias ni las responsabilidades que cada cual tiene en esta situación".

"PARA QUÉ NECESITAMOS UN MINISTERIO"

En esta negociación, se ha preguntado "para qué necesitamos un Ministerio dentro del Sistema Nacional de Salud" si "en plena negociación del estatuto marco, el Ministerio sí se reconoce competente para acordar con unos colectivos, pero no se reconoce competente para acordar con otros".

"¿Cómo puede un Ministerio desentenderse en plena huelga de algo tan clave como la renovación del estatuto marco?", se ha cuestionado. Por ese motivo, ha emplazado a Sanidad a que "reactive la negociación sin exclusiones y teniendo en cuenta la realidad de todos los grupos profesionales, incluido, como no puede ser de otra manera, el colectivo médico".

Martínez ha añadido que el futuro marco regulatorio depende del Sistema Nacional de Salud, y que el estatuto marco "es el marco que regula las condiciones laborales comunes del personal estatutario competencia exclusiva del Ministerio de la Sanidad".

En este sentido, ha precisado que el estatuto marco se aplica por una ley aprobada por el Congreso de los Diputados. "Hablamos de regular, coordinar; y a partir de este marco común es donde cada comunidad autónoma puede gestionar su propio sistema sanitario", ha indicado.

El consejero ha advertido de que "es momento de reconocerse en el sistema y asumir el rol que corresponde a cada cual". "No se puede jugar al despiste ni a los irresponsabilidades. Hay que reactivar conversaciones, escuchar y acordar", ha manifestado.

Martínez ha advertido de que "si el Ministerio no reconoce los principios que sustentan su papel en el propio Sistema Nacional de Salud, regular y coordinar, el problema pasa a ser extremadamente grave", dado que "quedaríamos sin cobertura normativa y potencialmente sin garantías constitucionales".

De llegarse a ese escenario, ha explicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a sentarse con el Ministerio para negociar "una ampliación" del autogobierno "y valorar la extensión de nuestras competencias en este ámbito y en otros relacionados con la sanidad".

Martínez ha explicado que "lo que estamos viendo es que la competencia del estatuto, que regula las condiciones del personal estatutario, es un marco general del Sistema Nacional de Salud". Según ha recordado, en ese marco se han acordado las condiciones de varios grupos laborales, "salvo el de los profesionales médicos".

El consejero ha criticado que, en este contexto, "el Ministerio nos emplaza a las comunidades autónomas a que resolvamos", pese a que se trata de "un marco exclusivamente del Ministerio de Sanidad, exclusivamente estatal". Por ese motivo, ha afirmado que "si el Ministerio considera que no está en condiciones de abordar esa negociación con el colectivo médico, nosotros sí demandamos la capacidad de tener nuestro propio estatuto marco".