Euskadi programa más de 11.000 eventos culturales en el primer semestre de 2025

VITORIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural de Euskadi ha mostrado un notable dinamismo durante los primeros seis meses de 2025, con un total de 11.306 eventos culturales celebrados en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, un 7,4% más que en el mismo periodo del año pasado y una cifra que representa una media de más de 60 actividades culturales diarias.

Una cifras que ha ofrecido en un comunicado el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, quien ha valorado que estos datos "consolidan a la Comunidad Autónoma Vasca como un territorio culturalmente activo, plural y diverso".

El viceconsejero de Cultura, Andoni Iturbe, ha destacado que los números de eventos culturales reflejan "la solidez y vitalidad del sector cultural en nuestro país".

"Es una muestra clara de que la cultura sigue siendo un eje central de nuestra sociedad y queremos seguir apoyando a los profesionales, colectivos y agentes culturales que la hacen posible día a día", ha añadido.

Los cinco grandes ámbitos analizados -conciertos, teatro, danza, bertsolarismo y exposiciones- han reflejado tendencias positivas en el volumen de eventos, manteniendo altos niveles de programación en euskera (38%) y con un fuerte componente de gratuidad y acceso a la ciudadanía.

En este sentido, el Gobierno Vasco ha valorado que, de media, el 38% de los eventos de artes en vivo fueron de acceso gratuito, un dato que muestra que "la cultura es accesible para un amplio universo de la sociedad".

Territorialmente, Bizkaia ha concentrado el 45,5% de la actividad cultural, seguida de Gipuzkoa con el 38,9% y Álava con el 15,6%. El informe ha sido elaborado por el Observatorio Vasco de la Cultura del Gobierno Vasco a partir del universo completo de eventos publicados en la plataforma 'Kulturklik' entre enero y junio de 2025.

DIVERSOS ÁMBITOS

Los conciertos han sido el tipo de evento más frecuente, con el 25% del total. Se han desarrollado un total de 2.831 conciertos (un 3,4% más que en el periodo del año pasado), entre los que destaca una elevada presencia de músicas actuales (83%), manteniéndose estable respecto al año anterior. El 40% fueron gratuitos y un 14% se celebraron en espacios exteriores.

Por su parte, con 2.217 funciones, el teatro representa el 19,6% del total de eventos (un 2,6% más que en el mismo periodo del año pasado). El 35,5% estuvo dirigido a público infantil o familiar y el 31% de los eventos fueron gratuitos.

La danza mantiene una buena presencia con 491 funciones (+1,9%), representando el 4,3% de la actividad cultural. Casi el 60% de las funciones correspondió a danza contemporánea y un 30% a danza tradicional. La gratuidad fue alta, ya que cerca del 59% de los espectáculos fueron sin coste para el público y el 40 % se realizaron al aire libre.

El Departamento de Cultura ha destacado que el 'bertsolarismo' sigue siendo una seña de identidad vasca con 531 eventos celebrados, representando el 4,7% de la actividad cultural. La práctica totalidad de los eventos fueron gratuitos, muchos de ellos en espacios abiertos, en euskera y con gran participación local.

Por último, durante el primer semestre de este año se inauguraron 725 exposiciones, con una ligera subida respecto a 2024 (casi un 2%). El arte contemporáneo fue el género predominante (70,5%), seguido de muestras de historia, etnografía y bellas artes.