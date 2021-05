Euskadi recibe 12.200 dosis de AstraZeneca el 24 sin garantías de más entregas y Pfizer divide en dos su envío semanal

Gobierno Vasco no decidirá "la operativa" para la vacunación de menores de 59 con una dosis de la de Oxford hasta que decida el comité de Bioética

Euskadi recibirá 12.200 dosis de AstraZeneca el próximo lunes, día 24, sin garantías de fechas para más entregas, y Pfizer pasará de uno a dos envíos semanales, sin que varíen las cantidades totales que llegarán, pero que sí influirá en la logística de la campaña de vacunación. Además, el Gobierno Vasco guarda "prudencia" y no decidirá "la operativa" para la completar la vacunación de menores de 59 a los que se ha suministrado una dosis del antídoto de Oxford hasta que decida el comité de Bioética sobre cuál se les inoculará.

En una rueda de prensa en Bilbao para explicar la situación edipemiológica de Euskadi, el viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, José Luis Quintas, acompañado del subdirector de Salud Pública y Adicciones Koldo Cambra, ha asegurado que Euskadi se encuentra a la espera de conocer el pronunciamiento del Comité de Bioética de España sobre la conveniencia de que los menores de 60 años vacunados en primera dosis con AstraZeneca puedan optar a la misma vacuna para completar la inmunización.

Por el momento, en la Comunidad Autónoma Vasca se han administrado un total de 1.220.906 vacunas, de forma que el 45% de la población ha recibido la primera dosis y el 21,2% está totalmente inmunizada.

Quintas ha recordado que la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud adoptó el criterio, ratificado por el Ministerio, de que las personas de menos de 60 años inoculadas con una primera dosis de AstraZeneca recibirán una segunda de Pfizer o Moderna.

Además, ha aludido a la postura de la ministra Carolina Darias, quien en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles planteó la posibilidad de que "excepcionalmente, algunas personas en esta situación, pudieran optar por la vacuna de AstraZeneca en vez de por la de Pfizer" como segunda dosis.

Según ha afirmado, esta decisión "está a la espera de ser tomada cuando el Comité de Bioética de España se pronuncie al respecto". "No se ha pronunciado todavía, así es que, lo prudente es esperar", ha añadido.

El viceconsejero ha afirmado que, "cuando haya una decisión, y tanto el Departamento de Salud como Osakidetza organicen cómo y cuando reanudar la vacunación de este colectivo", se comunicará.

A preguntas de los periodistas, ha asegurado que la posibilidad de "libre elección nunca se ha planteado" entre los menores de 60 años. "Está la decisión tomada de que Pfizer es la vacuna a inocular como segunda dosis a las personas que han recibido una primera de AstraZeneca, que recordado que en Euskadi son más de 80.000", ha añadido.

En todo caso, ha insistido en que la cuestión que está por decidir y el Ejecutivo vasco no se puede pronunciar hasta que esto ocurra, es que, "excepcionalmente, algunas de esas personas podrían manifestar su negativa a recibir Pfizer" y, por tanto, se les pondría AstraZeneca. "Hasta que eso no esté claro, no podemos hablar de qué operativa debemos utilizar para poder completar la vacunación de todo ese colectivo", ha asegurado.

NUEVAS DOSIS

Por otra parte, ha informado de que este pasado jueves se anunció una entrega de 12.200 dosis de AstraZeneca para este próximo lunes, si bien el Gobierno vasco carece todavía de "confirmación todavía sobre posibles futuras entregas".

Las entregas de Pfizer "cambiarán" y pasarán de uno a dos envíos semanales, sin que varíen las cantidades totales. "Esta es una nueva variable para la logística de Osakidetza en la campaña de vacunación", ha señalado.

José Luis Quintas ha recordado que, en un principio, el Gobierno Vasco reservó vacunas para garantizar las segundas dosis de Pfizer y Moderna, pero en el caso de AstraZeneca no, puesto que el tiempo entre una primera tanda y la segunda se prolongaba hasta las 16 semanas.

"Habría sido irracional guardar durante 16 semanas todas las dosis disponibles porque no podríamos haber inoculado con AstraZeneca como primera dosis a colectivos de franjas de edad de entre 60 y 69 años", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que se han reservado dosis para cubrir las tres o cuatro semanas siguientes para la vacunación, "esperando que el suministro de AstraZeneca mantuviera su compromiso de suministro", pero "no lo ha cumplido". "¿Que habrían pensado su hubiéramos decidido guardar más de 80.000 dosis de AstraZeneca para cuando toquen esas segundas dosis diez o doce semanas después?. Nadie lo ha hecho", ha añadido.

Quintas ha señalado que el compromiso del suministro de antídotos de esta farmacéutica "no se ha roto por parte de la Comisión Europea, sino que es AstraZeneca la que lo está incumpliendo".

En cuanto a las 80.000 personas que han recibido una primera dosis de esta vacuna, ha dicho que, "afortunadamente, no se van a vacunar todas a la vez". "Entonces, a las que les va tocando en primer lugar, está ya perfectamente previsto citarlas para vacunarlas. No se les va a mandar la cita hasta que no se sepa la decisión definitiva", ha aseverado.

El viceconsejero de Salud ha dicho que, en principio, para el colectivo de más de 60 años que se han inoculado una primera tanda de la vacuna de Oxford, no cree que haya "ningún problema" para que obtengan una segunda dosis de este antídoto.

Asimismo, ha señalado que, además de haber un stock, aunque no tengan confirmadas nuevas entregas, no quiere decir que no se vayan a producir en el futuro. "Lo que digo es que tenemos confirmada la entrega de la próxima semana, el lunes, pero no de la siguiente, lo que no significa que no vaya a haber entregas", ha manifestado, para apuntar que espera que haya suficientes.

También ha recordado que la campaña y la estrategia de vacunación en Euskadi ha estado mediatizada por muchos factores, como el científico, el epidemiológico, pero "el fundamental" ha sido la disponibilidad de vacunas.

"Tendremos que adaptarnos a ello y no pasa nada, hay alternativas. Ya se ha demostrado que la inmunogénesis que produce Pfizer como segunda vacuna de AstraZeneca es muy buena y la seguridad también. Siempre queda esa alternativa. Por eso, podemos decir que segundas dosis todas las personas que lo deseen las van a recibir", ha remarcado.

POBLACIÓN VACUNADA

José Luis Quintas ha informado de que, hasta la fecha, Euskadi ha administrado un total de 1.220.906 vacunas y el 45% de la población ha recibido, al menos, la primera dosis, mientras en torno al 21,2% está totalmente inmunizada.

Del colectivo de personas de entre 70 y 79 años, un 96% ya ha recibido la primera dosis y el 68,1% está inmunizada completamente. Un 90,3% de la población comprendida en la franja de edad de 69 a 69 años ha sido inoculada con la primera dosis y un 7,7% tiene la inmunización completa. Entre el colectivo de 50 a 59 años, un 36,9% ha recibido la primera dosis y un 9,1% está totalmente inmunizado.