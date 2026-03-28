Euskadi recupera 3,15 millones de fondos FEADER a través de la redistribución del Mecanismo de Buena Ejecución

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VITORIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi recuperará un total de 3.155.765,29 euros adicionales de fondos FEADER tras la aprobación, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, del denominado Mecanismo de Buena Ejecución, una herramienta de redistribución de recursos europeos vinculada al grado de ejecución de los programas de desarrollo rural.

Según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en un comunicado, dicho acuerdo "reconoce la capacidad del Gobierno Vasco para gestionar y ejecutar con eficacia los fondos europeos", lo que permitirá "reforzar los recursos disponibles para seguir impulsando políticas estratégicas vinculadas al desarrollo rural, la sostenibilidad, la modernización y la cohesión territorial".

El departamento valora el acuerdo como "una muestra de la importancia de una gestión rigurosa, anticipada y eficiente de los recursos públicos, especialmente en ámbitos clave para el futuro del sector primario y del medio rural vasco".

Según ha señalado la consejera Amaia Barredo, "Euskadi recupera más recursos europeos porque ha demostrado capacidad para movilizarlos, ejecutarlos y convertirlos en actuaciones útiles para el territorio y sus ciudadanos".

El Mecanismo de Buena Ejecución permite reasignar fondos FEADER hacia aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad de ejecución, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos y evitar que queden sin aplicar, han explicado.

En el caso de Euskadi, esta redistribución supondrá contar con mayor capacidad financiera para continuar desarrollando actuaciones en el medio rural, acompañar proyectos estratégicos y reforzar políticas públicas con impacto directo en el territorio.

Barredo ha añadido que "no se trata solo de disponer de fondos, sino de saber gestionarlos bien, planificar con rigor y hacer que cada euro se traduzca en inversión útil, oportunidades y desarrollo".

El Gobierno Vasco considera que este resultado supone un "espaldarazo" a una forma de trabajo "basada en la eficacia, la planificación y el aprovechamiento de los instrumentos europeos", con el objetivo de que la financiación disponible se traduzca en actuaciones concretas y en una mejora real de las oportunidades del medio rural.