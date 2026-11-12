Euskadi registra precipitaciones máximas de 25,9 l/m2 en Getxo, de 20,6 l/m2 en Sondika y de 16,3 l/m2 en Sestao

Archivo - Dos personas se refugian con un paraguas de la lluvia en Euskadi - Pablo González - Europa Press - Archivo

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado esta tarde precipitaciones máximas de 25,9 litros/m2 en una hora en la estación meteorológica de Larrainazubi de Getxo, de 20,6 litros/m2 en la de Sangroniz, en Sondika, y de 16,3 litros/m2 en la de Galindo, en Sestao, todas ellas en Bizkaia, según datos recogidos por Euskalmet.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará desde las 19.00 horas de este jueves y hasta las 6.00 horas de este viernes, el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intentas.

Según las previsiones, se pueden superar los 15 l/m2 en una hora en puntos de la mitad norte de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Se esperan chubascos moderados, con posibilidad de ser localmente fuertes.