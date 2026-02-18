Euskadi registra rachas máximas de viento de 116 km/h en Orduña y de 104 km/h en Cerroja

Oleaje en la playa de Ondarreta - Unanue - Europa Press

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que se encuentra este miércoles en aviso amarillo por riesgo de viento, ha registrado en las últimas horas rachas máximas del suroeste de 116 km/h en Orduña y de 104 km/h en la estación meteorológica de Cerroja, en Karrantza (Bizkaia), según datos de Euskalmet.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco ha activado este miércoles el aviso amarillo por viento, ante la previsión de rachas del suroeste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. Al final de la tarde el viento girará a oeste-noroeste en el litoral, donde se intensificará.

Por su parte, en zonas no expuestas las rachas de viento se pueden situar entre los 60-80 km/h. Además, desde las 15.00 hasta las 20.00 horas las rachas de viento del suroeste en zonas no expuestas pueden rondar los 80 km/h.

Asimismo, desde las 20.00 hasta las 24.00 horas las rachas de viento del oeste-noroeste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral, y en zonas no expuestas pueden rondar los 60-80 km/h.

Además, desde las 21.00 hasta las 24.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación. ante la previsión de altura de ola significante que puede superar los 3,5-4 metros. El viento soplará de componente oeste fuerza 6 e intervalos de fuerza 7 y originará mar gruesa con áreas de mar muy gruesa.

JUEVES

Para este jueves se activará de nuevo el aviso amarillo por viento, desde las 00.00 hasta las 15.00 horas, cuando las rachas de viento del oeste-noroeste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral. Por su parte, en zonas no expuestas pueden rondar los 70-80 km/h.

También se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 24.00 horas, cuando la altura de ola significante puede rondar los 5 metros. El viento soplará de componente oeste fuerza 6-7, tendiendo a noroeste por la tarde con fuerza 5, y se espera mar gruesa a muy gruesa, disminuyendo a fuerte marejada por la tarde.

Asimismo, desde las 5.00 hasta las 7.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa, ante la previsión de altura de ola significante en torno a 5 metros. La pleamar de las 05.45 originará una marea estimada de 4,81 metros y la de las 18.06 horas provocará una marea de 4,47 metros.

VIERNES

Por otro lado, este viernes se volverá a activar el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 09.00 horas. La altura de ola significante se puede situar en torno a 4-5 metros, descendiendo rápidamente hasta situarse por debajo de los 3,5 metros durante la mañana. El viento de componente oeste fuerza 4 originará marejada.

También este viernes está previsto activar el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa desde las 05.00 hasta las 07.00 horas, cuando la altura de ola significante se situará en torno a 4 metros. La pleamar será a las 06.21 horas, con una marea estimada de 4,63 metros.