Euskadi registra rachas máximas de viento del sur-sureste de 111 km/h en Orduña y de 110 km/h en La Garbea

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que se encuentra en aviso amarillo por riesgo de vientos fuertes, ha registrado en las últimas horas rachas máximas de viento del sur-sureste en zonas expuestas de 111 km/h en la estación meteorológica de Orduña (Bizkaia), de 110 km/h en La Garbea, en la localidad vizcaína de Balmaseda, de 104 km/h en Jaizkibel, el el municipio guipuzcoano de Lezo, y de 100 km/h en Oiz, en Munitibar (Bizkaia).

Además, en zonas no expuestas se han registrado rachas de viento del sur-sureste de 91 km/ en la estación meteorológica de Ilarduia, en Asparrena (Álava) y de 86 km/h en Berastegi, de 78 km/h en Zegama y de 76 km/ en Zizurkil, en Gipuzkoa, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco ha activado para este miércoles el aviso amarillo por riesgo alto de incendio forestal en la vertiente cantábrica debido a la intensidad del viento de componente sur.

También estará activado durante toda la jornada el aviso por riesgo de viento en las zonas expuestas, donde las rachas de viento del sur-sureste pueden superar los 100 km/h en zonas de montaña y en el litoral pueden superar los 60-90 km/h, especialmente en el este.

Por su parte, en las zonas no expuestas estará activado el aviso amarillo desde las 6.00 hasta las 14.00 horas. En zonas no expuestas de Gipuzkoa las rachas de viento del sur-sureste pueden superar los 80 km/h, especialmente en el este, en el nordeste de Álava podrían rondar los 80 km/h y en el resto de la CAV los 60 km/h.

Además, este jueves se volverá a activar para todo la jornada el aviso amarillo por riesgo alto de incendio forestal debido a la intensidad del viento de componente sur.

También durante toda la jornada del jueves se activará el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas expuestas, donde las rachas de viento de componente sur pueden superar los 100 km/h en zonas de montaña y en el litoral las rachas de viento pueden superar los 60-90 km/h, especialmente en el este.

En las zonas no expuestas, el aviso amarillo estará activado entre las 00.00 y las 10.00 horas, ante la previsión de rachas de viento del sur-sureste en Gipuzkoa que pueden superar los 80 km/h, especialmente en el este, mientras que en el nordeste de Álava podrían rondar los 80 km/h y en el resto de Euskadi los 60 km/h.

El aviso amarillo por riesgo de viento se volverá a activar en zonas no expuestas desde las 20.00 hasta las 24.00 hora local. En zonas no expuestas de Gipuzkoa y Álava las rachas de viento del sur-sureste pueden superar los 80 km/h, especialmente en el este, en el este de Bizkaia podrían rondar los 80 km/h y en el resto de Euskadi los 60-80 km/h.