Euskadi registra rachas máximas de viento del sur-sureste de 123 km/h en Orduña y de 109 km/h en Oiz

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que se encuentra en aviso amarillo por riesgo de vientos fuertes, ha registrado en las últimas horas rachas máximas de viento del sur-sureste en zonas expuestas de 123 km/h, en las estaciones meteorológicas de Orduña, de 109 km/h en Oiz, en Munitibar, y de 101 km/h en Cerroja, en Karrantza, todas ellas en Bizkaia.

Además, en zonas no expuestas se han registrado rachas de viento del sur-sureste de 85 km/h en las estaciones meteorológicas guipuzcoanas de Zegama, de 79 km/h en Bidania, y de 70 km/h en Lasarte, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco ha activado para este jueves el aviso amarillo por riesgo alto de incendio forestal debido a la intensidad del viento de componente sur.

También estará activado durante toda la jornada el aviso por riesgo de viento en las zonas expuestas, donde las rachas de viento del sur-sureste pueden superar los 100 km/h en zonas de montaña y en el litoral pueden superar los 60-80 km/h, especialmente en el este y al final del día.

Por su parte, en las zonas no expuestas estará activado el aviso amarillo desde las 21.00 hasta las 24.00 horas. En zonas no expuestas de Gipuzkoa y Álava las rachas de viento del sur-sureste pueden superar los 80 km/h, especialmente en el este, en el este de Bizkaia podrían rondar los 80 km/h y en el resto de la Comunidad Autónoma Vasca los 60-80 km/h.

Además, este viernes se volverá a activar, entre las 00.00 y las 6.00 horas, el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas expuestas, donde las rachas de viento de componente sur pueden superar los 100 km/h en zonas de montaña y en el litoral las rachas de viento pueden superar los 60-80 km/h, especialmente en el este.

En las zonas no expuestas, el aviso amarillo estará activado también entre las 00.00 y las 6.00 horas, ante la previsión de rachas de viento del sur-sureste en Gipuzkoa y Álava que pueden superar los 80 km/h, especialmente en el este, mientras que en el este de Bizkaia podrían rondar los 80 km/h y en el resto de Euskadi los 60-80 km/h.