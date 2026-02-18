Euskadi registró 23.424 defunciones en 2025 y 13.344 nacimientos, lo que da saldo vegetativo negativo de 10.080 personas

Cementerio de Barakaldo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró 23.424 defunciones en 2025 frente a los 13.344 nacimientos contabilizados, lo que supone un saldo vegetativo negativo del 10.080 personas, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 23.424 defunciones que se produjeron durante el pasado año 2025 suponen un 4,6% más que las registradas en el año 2024, mientras que los 13.344 nacimientos suponen un 3,0% más que el año anterior.

Durante 2025 se estima provisionalmente que hubo un total de 321.164 nacimientos en España, lo que supuso un aumento del 1,0% respecto el año anterior (3.159 más).

Aunque en la última década el número de nacimientos ha sufrido una tendencia a la baja, en 2025 ha experimentado un ligero ascenso, todavía pendiente de confirmar con los datos definitivos, rompiendo así la tendencia de la última década.

En los últimos años se observa que la evolución en el número de nacimientos se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. En términos relativos, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%.

DEFUNCIONES

Durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. Por edad y sexo, el mayor descenso relativo de las defunciones se registró en los hombres menores de cuatro años (-12,9% respecto a 2024), mientras que el mayor incremento se observó en los hombres de cinco a 29 años (6,6%).

El saldo vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones ocurridos en España) fue negativo en 122.167 personas según los datos provisionales del año 2025.

Por comunidades y ciudades autónomas, los mayores incrementos en el número de nacimientos en el año 2025 se registraron en Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3,0%), mientras que los mayores descensos se produjeronn en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), y en Illes Balears (-2,6%).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y en Canarias (5,9%), mientras que el mayor descenso se registró en La Rioja (-3,7%).

El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en Comunidad de Madrid, que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas, Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509).